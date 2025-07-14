Съемки художественного фильма "Над уровнем неба" стартовали в Самаре

В выходные в Самаре стартовали съемки художественного фильма "Над уровнем неба". Это первый полнометражный проект московского режиссера и сценариста Надежды Сабо — история двух столичных туристок, которые приезжают в Самару и знакомятся с местными жителями. В качестве локаций задействована пешеходная часть ул. Ленинградской, Самарская набережная, вертолетная площадка, Дом со слонами, территория за Волгой и др.
"Самара — это современный город с богатой историей, поэтому здесь много разноплановых локаций, интересных для режиссеров. В том числе наши городские парки, волжские пляжи и набережная, историческая часть города. Съемочной команде окажем все необходимое содействие. Кроме того, сейчас ведем переговоры с рядом режиссеров о работе в нашем городе. Чтобы самарцы гордились, увидев свой город на большом экране, а жители других регионов обязательно захотели приехать к нам в гости!" — сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.
По сюжету две героини из Москвы — Лера и Аня — приезжают в Самару, где знакомятся с местным жителем Егором и благодаря ему узнают город не только как туристы. Вместе они отправляются на острова за Волгу, идут в поход с палатками, узнают, где находятся самые уютные дворики.
"Это будет красивая любовная история, которая случилась в Самаре, с легким, но захватывающим сюжетом. Будет много съемок с воды и над водой, будут полеты и даже погони на катерах, — поделилась режиссер, сценарист Надежда Сабо. — Самару выбрала не случайно: город на Волге покорил своими просторами, красивыми улочками в центре и настоящим волжским гостеприимством. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!".
В главных ролях фильма снимаются Алина Гольденберг, Ангелина Калинина и Егор Яковлев. Также появятся на экране и самарские актеры — 13-летняя школьница Виталина Панова, актер театра "Город" Дмитрий Стариков, Александр Цыцеров; в массовке будут задействованы жители Самары.
"Для удобства режиссеров продолжаем работу над картой кинолокаций Самарской области, сегодня она включает уже порядка 40 объектов: живописные берега Волги, Жигулевские горы, старинные усадьбы, современную городскую архитектуру. Также помогаем в подборе актеров, технических специалистов. Безусловным плюсом для кинокомпаний, которые снимают в нашем регионе, является компенсация части затрат на производство фильма", — отметил генеральный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.
Съемки продлятся до конца июля, а премьера фильма "Над уровнем неба" запланирована на 2026 год. Один из показов кинокартины, по словам режиссера Надежды Сабо, состоится в Самаре.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?