Съемки художественного фильма "Над уровнем неба" стартовали в Самаре

В выходные в Самаре стартовали съемки художественного фильма "Над уровнем неба". Это первый полнометражный проект московского режиссера и сценариста Надежды Сабо — история двух столичных туристок, которые приезжают в Самару и знакомятся с местными жителями. В качестве локаций задействована пешеходная часть ул. Ленинградской, Самарская набережная, вертолетная площадка, Дом со слонами, территория за Волгой и др.

"Самара — это современный город с богатой историей, поэтому здесь много разноплановых локаций, интересных для режиссеров. В том числе наши городские парки, волжские пляжи и набережная, историческая часть города. Съемочной команде окажем все необходимое содействие. Кроме того, сейчас ведем переговоры с рядом режиссеров о работе в нашем городе. Чтобы самарцы гордились, увидев свой город на большом экране, а жители других регионов обязательно захотели приехать к нам в гости!" — сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

По сюжету две героини из Москвы — Лера и Аня — приезжают в Самару, где знакомятся с местным жителем Егором и благодаря ему узнают город не только как туристы. Вместе они отправляются на острова за Волгу, идут в поход с палатками, узнают, где находятся самые уютные дворики.

"Это будет красивая любовная история, которая случилась в Самаре, с легким, но захватывающим сюжетом. Будет много съемок с воды и над водой, будут полеты и даже погони на катерах, — поделилась режиссер, сценарист Надежда Сабо. — Самару выбрала не случайно: город на Волге покорил своими просторами, красивыми улочками в центре и настоящим волжским гостеприимством. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!".

В главных ролях фильма снимаются Алина Гольденберг, Ангелина Калинина и Егор Яковлев. Также появятся на экране и самарские актеры — 13-летняя школьница Виталина Панова, актер театра "Город" Дмитрий Стариков, Александр Цыцеров; в массовке будут задействованы жители Самары.

"Для удобства режиссеров продолжаем работу над картой кинолокаций Самарской области, сегодня она включает уже порядка 40 объектов: живописные берега Волги, Жигулевские горы, старинные усадьбы, современную городскую архитектуру. Также помогаем в подборе актеров, технических специалистов. Безусловным плюсом для кинокомпаний, которые снимают в нашем регионе, является компенсация части затрат на производство фильма", — отметил генеральный директор АНО "Центр кинопроизводства Самарской области" Марк Буров.

Съемки продлятся до конца июля, а премьера фильма "Над уровнем неба" запланирована на 2026 год. Один из показов кинокартины, по словам режиссера Надежды Сабо, состоится в Самаре.