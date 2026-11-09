В Самаре представили успешные проекты региона в сфере кинематографии

6 ноября в камерном зале Центра российской кинематографии (ЦРК) "Художественный" состоялось заседание Общественного совета при министерстве культуры Самарской области. Ключевой темой встречи стала презентация перспективных проектов региона, направленных на развитие кинопроизводства, патриотического воспитания и поддержку молодых талантов.

Заседание открыла председатель Общественного совета Ирина Цветкова. Она подчеркнула, что кино сегодня — это не только искусство, но и мощный инструмент формирования региональной идентичности.

Спикеры презентовали свои инициативы, охватывающие все этапы создания фильма — от детского творчества до привлечения федеральных бюджетов:

Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий, представил доклад "Успешный опыт реализации проектов в сфере кино Центра российской кинематографии им. Т. А. Ивановой". Спикер рассказал о том, как главная региональная площадка стала не просто кинотеатром, а полноценной базой для продвижения кинопроектов.

Татьяна Герасимчук, руководитель НКО "Форсайт" и автор проекта "Девочка Таня, живи!", подняла тему "История в главной роли: как через кино говорить с молодёжью о Героях". Проект, посвященный сохранению исторической памяти, получил высокую оценку членов совета как эффективный формат работы с подрастающим поколением.

Краснов Алексей, председатель Самарского областного отделения Союза кинематографистов РФ и Одерусов Дмитрий, директор кинофестиваля "Кино — детям" осветили деятельность Самарского отделения Союза кинематографистов. Среди кинопроектов Союза — фильмы "Правнуки Победы", "Лес Памяти", "Самарский драматический. Страницы истории".

Екатерина Куричева, сценарист, режиссёр анимационного кино и руководитель детской киностудии "Печка" (ЦДТ "Перспектива"), в презентации "Профессиональная анимация в Самаре. Миф или реальность" доказала, что столица региона способна выпускать конкурентоспособный анимационный продукт.

Людмила Панова, консультант АНО "Центр кинопроизводства Самарской области", выступила с темой "Привлечение федеральных кинокомпаний в регион". Спикер презентовала возможности центра для активного привлечения федеральных кинокомпаний в регион.

По традиции, официальная часть завершилась практическим блоком. Участники встречи посетили Детский культурно-просветительский центр кинотеатра "Художественный". Пространство было создано в рамках национального проекта "Семья" и оснащено современным оборудованием.

В новом пространстве дети и родители могут не только смотреть кино, но и знакомиться с историей кинематографа, узнавать о создании картин и пробовать самостоятельно заниматься творчеством. Здесь ребятам прививают интерес к культуре, искусству и истории своего региона, а также приобщают к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Члены Общественного совета отметили, что такие площадки формируют кадровый резерв для региональной киноиндустрии.