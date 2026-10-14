10 регионов ПФО присоединились к проекту Самарской студии кинохроники

Проект "Кинолетопись городов Поволжья" объединяет архивные кадры и современные съемки, чтобы сохранить историю городов региона. На этой неделе к инициативе присоединились Киров, Лениногорск, Волгоград, Астрахань, Оренбург и Йошкар-Ола. Ранее участниками стали Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Казань, Нижний Новгород, Пенза и Ульяновск.
"Знание прошлого важно для понимания настоящего и формирования будущего", — отметил руководитель Самарской студии кинохроники Александр Безуглов.
Архивные материалы дополняют современными съемками, а затем объединяют в общую кинолетопись Поволжья.
В дальнейшем к проекту планируют подключать новые города по мере оцифровки архивов.
Инициатива стартовала к 440-летию Самары и приурочена к 100-летию Самарской студии кинохроники и 30-летию Ассоциации городов Поволжья.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?