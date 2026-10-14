10 регионов ПФО присоединились к проекту Самарской студии кинохроники

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Проект "Кинолетопись городов Поволжья" объединяет архивные кадры и современные съемки, чтобы сохранить историю городов региона. На этой неделе к инициативе присоединились Киров, Лениногорск, Волгоград, Астрахань, Оренбург и Йошкар-Ола. Ранее участниками стали Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Казань, Нижний Новгород, Пенза и Ульяновск.