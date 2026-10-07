В кинозале самарской Третьяковки открывается новый киносезон

В кинозале Третьяковской галереи в Самаре открывается новый киносезон. Уже в октябре зрители смогут увидеть документальные фильмы об искусстве и культуре в рамках проекта "Арт-лекторий в кино" арт-объединения CoolConnection, классику и дебюты российского кинематографа от кинопрокатной компании К24 и премьеры фестиваля The Art Film Festival (TAFF).
С 9 октября в Третьяковской галерее можно будет увидеть документальные фильмы об искусстве.
В пятницу, 9 октября, на экране - "Караваджо. Экстаз Марии Магдалины" (18+), "Караваджо: Се человек" (18+), "Больше чем музей" (12+). В субботу, 10 октября, пройдут кинопоказы фильмов "В мастерской Ренцо Пиано" (12+), "Алфавит Манджаротти" (12+), "1874: Рождение импрессионизма" (18+).
С 14 по 18 октября на большом экране в музее покажут пять фильмов, включая великую классику советского авангарда и дебютные работы современных режиссеров. В программе - "Броненосец "Потемкин" (0+), "Питер FM" (12+), "Остров" (16+), "Северная станция" (18+), "Надо снимать фильмы о любви" (18+). Фильмы предоставлены кинопрокатной компанией К24.
Подробнее обо всех фильмах кинопрограммы - здесь.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?