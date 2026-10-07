В кинозале самарской Третьяковки открывается новый киносезон

В кинозале Третьяковской галереи в Самаре открывается новый киносезон. Уже в октябре зрители смогут увидеть документальные фильмы об искусстве и культуре в рамках проекта "Арт-лекторий в кино" арт-объединения CoolConnection, классику и дебюты российского кинематографа от кинопрокатной компании К24 и премьеры фестиваля The Art Film Festival (TAFF).

С 9 октября в Третьяковской галерее можно будет увидеть документальные фильмы об искусстве.

В пятницу, 9 октября, на экране - "Караваджо. Экстаз Марии Магдалины" (18+), "Караваджо: Се человек" (18+), "Больше чем музей" (12+). В субботу, 10 октября, пройдут кинопоказы фильмов "В мастерской Ренцо Пиано" (12+), "Алфавит Манджаротти" (12+), "1874: Рождение импрессионизма" (18+).

С 14 по 18 октября на большом экране в музее покажут пять фильмов, включая великую классику советского авангарда и дебютные работы современных режиссеров. В программе - "Броненосец "Потемкин" (0+), "Питер FM" (12+), "Остров" (16+), "Северная станция" (18+), "Надо снимать фильмы о любви" (18+). Фильмы предоставлены кинопрокатной компанией К24.

Подробнее обо всех фильмах кинопрограммы - здесь.