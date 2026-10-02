В Самаре пройдет цикл кинолекториев Валерия Бондаренко

Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой приглашает на цикл кинолекториев Валерия Бондаренко — кинокритика, киноведа, филолога — и просто легендарного культуролога Самары.

Октябрь — время глубокого кино. Самый известный культуролог Самары — Валерий Бондаренко — вновь приглашает на свидание с киноэкраном. Смотрите два совершенно разных, но одинаково пронзительных фильма о границах — между классами, между правдой и вымыслом, между отцом и дочерью.

13 октября в 19:00 — специальный предпоказ ре-релиза картины Фрэнсиса Форда Копполы "ИЗГОИ" (The Outsiders): юность на лезвии бритвы.

1983 год. Фрэнсис Форд Коппола, только что снявший "Апокалипсис сегодня", берётся за роман С. Э. Хинтон и собирает на одной съёмочной площадке плеяду, которой суждено стать лицом поколения. Мэтт Диллон, Патрик Суэйзи, Том Круз, Роб Лоу, Эмилио Эстевес — ещё не звёзды, а дерзкие мальчишки, играющие на разрыв.

Драма о социальном неравенстве в Оклахоме 60-х — миф, снятый в жанре поэтического нуара. Коппола превращает уличные разборки "гризеров" и "богатеньких" в античную трагедию, где дружба — единственный якорь в мире, готовом поглотить тебя. Валерий Бондаренко покажет, как в этой камерной истории о взрослении уже звучат мотивы будущего "Крестного отца" — темы фатума, братства и цены, которую приходится платить за верность.

20 октября в 19:00 — российская премьера фильма испанского режиссёра Родриго Сорогойена "ЛЮБОВЬ МОЯ" (Amor mio): анатомия обаяния харизматичной личности.

Новая работа Родриго Сорогойена, лауреата "Гойи", — это изощрённая психологическая дуэль, где Хавьер Бардем исполняет, возможно, одну из своих самых тревожных ролей. Эстебан — успешный режиссёр, человек-магнит, чья харизма способна стирать чужие границы и переписывать реальность. Спустя 13 лет он предлагает главную роль в своём новом фильме дочери Эмилии — той, от которой когда-то отрёкся.

Съемочная площадка становится исповедальней и полем боя. Сорогойен мастерски препарирует природу нарциссизма, показывая, как легко талант превращается в тиранию, а желание быть любимым — в инструмент манипуляции. Это кино о том, как искусство становится оружием в войне близких людей, и о том, можно ли простить того, кто превращает твою боль в сценарий.

Стоимость билета: 400 рублей.