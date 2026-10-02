В Самаре пройдет цикл кинолекториев Валерия Бондаренко

Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой приглашает на цикл кинолекториев Валерия Бондаренко — кинокритика, киноведа, филолога — и просто легендарного культуролога Самары.
Октябрь — время глубокого кино. Самый известный культуролог Самары — Валерий Бондаренко — вновь приглашает на свидание с киноэкраном. Смотрите два совершенно разных, но одинаково пронзительных фильма о границах — между классами, между правдой и вымыслом, между отцом и дочерью.
13 октября в 19:00 — специальный предпоказ ре-релиза картины Фрэнсиса Форда Копполы "ИЗГОИ" (The Outsiders): юность на лезвии бритвы.
1983 год. Фрэнсис Форд Коппола, только что снявший "Апокалипсис сегодня", берётся за роман С. Э. Хинтон и собирает на одной съёмочной площадке плеяду, которой суждено стать лицом поколения. Мэтт Диллон, Патрик Суэйзи, Том Круз, Роб Лоу, Эмилио Эстевес — ещё не звёзды, а дерзкие мальчишки, играющие на разрыв.
Драма о социальном неравенстве в Оклахоме 60-х — миф, снятый в жанре поэтического нуара. Коппола превращает уличные разборки "гризеров" и "богатеньких" в античную трагедию, где дружба — единственный якорь в мире, готовом поглотить тебя. Валерий Бондаренко покажет, как в этой камерной истории о взрослении уже звучат мотивы будущего "Крестного отца" — темы фатума, братства и цены, которую приходится платить за верность.
20 октября в 19:00 — российская премьера фильма испанского режиссёра Родриго Сорогойена "ЛЮБОВЬ МОЯ" (Amor mio): анатомия обаяния харизматичной личности.
Новая работа Родриго Сорогойена, лауреата "Гойи", — это изощрённая психологическая дуэль, где Хавьер Бардем исполняет, возможно, одну из своих самых тревожных ролей. Эстебан — успешный режиссёр, человек-магнит, чья харизма способна стирать чужие границы и переписывать реальность. Спустя 13 лет он предлагает главную роль в своём новом фильме дочери Эмилии — той, от которой когда-то отрёкся.
Съемочная площадка становится исповедальней и полем боя. Сорогойен мастерски препарирует природу нарциссизма, показывая, как легко талант превращается в тиранию, а желание быть любимым — в инструмент манипуляции. Это кино о том, как искусство становится оружием в войне близких людей, и о том, можно ли простить того, кто превращает твою боль в сценарий.
Стоимость билета: 400 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?