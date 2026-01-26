16+
Партии Власть и политика

Партия "Новые люди" провела бесплатный кинопоказ для самарцев старшего поколения

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне в Самаре прошёл бесплатный показ российского фильма "Каруза" для людей старшего поколения. Мероприятие состоялось в кинотеатре "Художественный". Его организовало местное отделение партии "Новые люди" в рамках проекта активного долголетия "Жить по-новому".

Фото: предоставлено автором

Показ собрал полный зал. Самарцы "серебряного" возраста с удовольствием посмотрели фильм, посвящённый событиям Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. После сеанса многие из них отметили, что хотели бы чаще посещать кинотеатры и другие культурные учреждения, но пенсии хватает лишь на самое необходимое: коммуналку, продукты и лекарства.

Чтобы это изменить, партия "Новые люди" разработала инициативу "Чеховская карта". Это аналог "Пушкинской карты" для молодёжи. Он поможет самарцам старшего возраста бесплатно или с существенной скидкой посещать музеи, выставки, концерты и киносеансы. Тогда местные учреждения культуры получат благодарного зрителя, а сами люди "серебряного" возраста — возможность вести активную жизнь и регулярно приобщаться к искусству.

"В Самарской области не распространены программы активного долголетия. Вместе с тем они очень важны для нашего старшего поколения. Это знак уважения к людям, которые строили наш город. Они заслуживают внимания и заботы. Именно поэтому мы запустили проект "Жить по-новому" и инициативу "Чеховская карта". Будем добиваться, чтобы "серебряный" возраст стал по-настоящему золотым временем для каждого жителя Самары и области", — рассказал депутат Самарской губернской Думы, руководитель фракции "Новые люди" Роман Маркаров.

В будущем "Новые люди" планируют использовать новые форматы в проекте "Жить по-новому". Он будет включать не только кинопоказы и концерты, но и спортивные соревнования, адаптированные специально под людей старшего поколения. Также для них будут проводить образовательные курсы и мастер-классы. Например, посвящённые цифровой грамотности. Там расскажут, как использовать смартфон для общения с друзьями и родственниками, платить за коммуналку, заказывать продукты и лекарства и при этом не попасться на уловки мошенников.

