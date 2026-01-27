"Единая Россия" и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии. Представители фракции и члены правительства также представили результаты законотворческой работы Центральным итогом совместной законотворческой работы стала подготовка и корректировка федерального бюджета, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" в преддверии отчёта Кабмина в нижней палате парламента.

Он особо отметил конструктивную и экспертную роль фракции "Единой России", поправки которой позволили дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. В их числе: усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их родным, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий.

"Многое также делается в рамках реализации народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведется в тесной координации с Правительством при плотном сотрудничестве с регионами. Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы", — подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей, Михаил Мишустин напомнил, что "Единая Россия" инициировала целый пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.

"Среди предложений, уже ставших законами, — возможность близким участников СВО взять дополнительный отпуск при необходимости. Правительство поддержало и решение о бесплатном проезде к месту военно-врачебной экспертизы для военнослужащих", — сказал премьер-министр.

Закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения совершеннолетия, введены льготы по госпошлине, а вернувшимся бойцам предоставлено право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для трудоустройства.

"Госдума много внимания уделяет вопросам обучения и подготовки кадров. Например, выполняя поручение Президента, сообща с вами, предоставили абитуриентам больше возможностей для поступления на бюджетные места. Заказчиками целевого обучения теперь могут стать системообразующие крупные предприятия страны, также сельхозпредприятия, резиденты свободных экономических зон новых территорий", — пояснил он.

Также Михаил Мишустин отметил роль партии в других сферах: это и защита от навязанных платных подписок, и поддержка самозанятых, и совершенствование миграционного законодательства. По инициативе "Единой России" разработан и поддержан законопроект о введении передвижных аптечных пунктов для улучшения доступности лекарств.

В свою очередь, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев отметил, что приоритетом в работе остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

"С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 — в прошлом году. Эта совместная работа важна и ценна", — подчеркнул Владимир Васильев.

В сложных экономических условиях Госдума большинством голосов приняла федеральный бюджет. За него проголосовали 349 депутатов.

"Принять бюджет таким количеством голосов в сложнейшей обстановке — важно. И это говорит о том, что у нас большой потенциал доверия в обществе и доверия у Правительства. Мы, безусловно, должны его умножать", — заявил руководитель фракции.

Вместе с бюджетным пакетом "Единая Россия" поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.

Прорабатывается вопрос и о выплате многодетным семьям единого пособия в случае, когда доход семей превышает установленные критерии.

Отдельное внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с Правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трех регионах, который позволяет девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырех.