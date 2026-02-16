16+
Партии Власть и политика

Депутаты Самарской губдумы проверили ключевые социальные объекты в Исаклинском районе

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках рабочего визита в Исаклинский район депутаты Самарской губернской думы — координатор партпроекта "Городская среда" в регионе Владимир Субботин и член фракции "Единая Россия" Николай Панченко посетили ключевые социальные объекты муниципалитета.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Главной точкой маршрута парламентариев стала обновленная Детская школа искусств в с. Исаклы, а также уникальный агрокласс, открывающий перед сельскими школьниками двери в мир высоких технологий в АПК.

В ноябре 2025 г. Детская школа искусств с. Исаклы распахнула двери после капитального ремонта, встретив 55-летний юбилей в новом облике. Это событие стало возможным благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", но его истоки — в наказах самих жителей.

Реконструкция школы искусств — яркий пример реализации "Народной программы" партии "Единая Россия". Именно инициативы исаклинцев, для которых важно, чтобы их дети развивались творчески в современных условиях, легли в основу этого масштабного преображения. Сегодня здесь, в просторных отремонтированных кабинетах, на семи отделениях занимаются 165 юных дарований. Депутаты лично оценили качество работ, пообщались с педагогами и учениками, а также поздравили коллектив с юбилеем, вручив сертификат на приобретение нового оборудования.

Особое внимание парламентарии уделили вопросам подготовки кадров для опорной отрасли района — сельского хозяйства. В школе с. Новое Ганькино они посетили первый в Исаклинском районе агротехнологический класс, созданный при поддержке правительства региона и местных аграриев.
Это настоящий образовательный хаб для 127 местных школьников. Здесь, с 7 по 11 класс, ребята осваивают агроинженерию, эффективное животноводство и селекцию. В распоряжении детей — современное оборудование: гидропонные установки для выращивания растений, агрометеостанции и даже агродрон, произведенный в ОЭЗ Тольятти, который скоро поднимут в небо над полями.

"Это не просто уроки, это профориентация нового поколения. Ребята не только изучают теорию, но и получают практические навыки, которые позволят им стать высококлассными специалистами. Уверен, многие из них, получив образование, вернутся в родной район, чтобы развивать его", — отметил Владимир Субботин, подчеркнув высокий интерес детей, подтвержденный победами в областных конкурсах, таких как "Волжский импульс".

Визит депутатов подтвердил: в Исаклинском районе системно подходят к развитию сельских территорий. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" работает здесь в полную силу, меняя качество жизни людей.

Как напомнил глава района Александр Гурьянов, благодаря КРСТ в райцентре на улицах Мира и Победы возведено 11 комфортабельных коттеджей "под ключ" для бюджетников и аграриев. Три из них уже получили молодые специалисты АПК. Жилье предоставляется по договору найма, а после пяти лет работы его можно оформить в собственность.

"Нынешний год оказался для нас как никогда результативным по вливанию финансов из областного бюджета. Эти 864 квадратных метра жилья — не просто квадратные метры, а дома для тех, кто кормит страну и учит детей. Люди заселяются в коттеджи с чистовой отделкой и индивидуальным отоплением, чтобы сразу жить с комфортом", — сообщил Александр Гурьянов, добавив, что в планах — дальнейшее строительство.

Завершающим аккордом визита стало участие депутатов в торжественном вручении паспортов юным гражданам, что символично подчеркнуло: будущее России — в развитии ее сел и городов, где созданы все условия для жизни, работы и творчества.

