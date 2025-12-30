Роман Дидковский: работа депутата — множество пазлов, из которых получается общая картина

Подведены итоги Года муниципального депутата, объявленного партией "Единая Россия". Этот год стал временем мощной консолидации и системной поддержки самого массового и самого близкого к людям звена власти. Более 130 тысяч депутатов-единороссов, а это 84% от всех муниципальных депутатов страны, доказали: именно они являются фундаментом народного доверия и главным проводником народной программы на местах.

Каким был этот год для муниципальных депутатов? Знакомьтесь, Роман Дидковский — депутат гордумы Тольятти VIII созыва, председатель по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, член партии с 2023 года, был избран депутатом в 2023 году; директор МБУ "Зеленстрой"; первый заместитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области; заместитель СРОО "Возвращение"; член Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при министерстве спорта Самарской области. В интервью с Романом Дидковским — личные итоги Года муниципального депутата.

— Ваш официальный статус — "депутат". Но жители видят вас в первую очередь того, кто решит все их проблемы. Какое неофициальное, "народное" звание они вам бы дали, исходя из вашего круга задач?

— Как депутат стараюсь быть максимально доступным и открытым для жителей. Если бы мне пришлось выбрать неофициальное "народное" звание, возможно, это было бы "Ваш помощник". Я стремлюсь быть тем человеком, к которому можно обратиться с любыми вопросами и проблемами, будь то благоустройство дворов, социальные вопросы или помощь в решении бытовых ситуаций. Моя цель — не просто представлять интересы округа, но и активно участвовать в жизни сообщества, помогая каждому жителю найти решение его проблемы.

— Ваш рабочий день — это приемы, встречи с жителями, объезд дворов, соцсети, переговоры с УК и еще законотворческие инициативы. Как вы находите баланс между "бумажной" и "полевой" работой? Где чувствуете себя эффективнее?

— Мой рабочий день действительно насыщен: это и приемы граждан, и встречи с жителями, и объезд дворов, а также активное взаимодействие в социальных сетях. Я стараюсь быть на связи с людьми, чтобы понимать их нужды и проблемы. Переговоры с управляющими компаниями также занимают значительное время, так как важно наладить конструктивное сотрудничество для решения жилищных вопросов.

Считаю, что в работе депутата нужно находить баланс между "бумажной" и "полевой" работой, потому что они взаимосвязаны. Встречи во дворах, мониторинг территории, личные приемы — это вопросы, которые нужно решать. Писать запросы в разные инстанции, изучать документы, информацию. Плюс без правильного оформления инициатив и проектов невозможно добиться реальных изменений. Поэтому без "бумажной" составляющей обойтись нельзя. И это касается не только депутатской деятельности.

В апреле 2025 года я был назначен на должность директора муниципального бюджетного учреждения "Зеленстрой", которое занимается благоустройством и озеленением города. Именно опыт депутатской работы, общение с жителями нашего 5 округа, помогли мне взглянуть на работу предприятия по благоустройству города глазами обычных горожан. Зачастую человек, попадая в депутатское или директорское кресло, успокаивается, иногда, к сожалению, забывает, для чего он там оказался.

Спокойно сидеть в кресле — это не про меня. Для меня важен результат, поэтому выкладываюсь на максимум и как депутат, и как руководитель муниципального учреждения. Эффективнее всего я чувствую себя именно в "полевой" работе — когда вижу результаты своих усилий на месте, общаясь с жителями и понимая их потребности. Однако не менее важна и "бумажная" работа, так как без правильного оформления инициатив и проектов невозможно добиться реальных изменений.

— Представьте: нужно выступить на ТВ, поздравить жителей с праздником, в телефоне три чата с жителями горят, а во дворе вас ждут с вопросом по ямам на дороге. Какой у вас есть личный секрет "не разорваться" в такие моменты и все успеть?

— Наверное, в такие моменты я просто включаю режим "супергероя". Конечно, это шутка. На самом деле большую помощь депутату оказывают его помощники. У меня они тоже есть, и в "горящих" чатах с жителями общаются, если я нахожусь на совещании и не могу ответить, и вопросы по ямам запишут. Главное — помнить, что мы все работаем на одну цель: сделать наш город лучше. Так что секрет прост: немного юмора, хорошая организация и команда, которая всегда готова поддержать. И тогда даже самые насыщенные дни превращаются в увлекательное приключение!

— Вы — часто первый и самый доступный представитель власти для людей. По каким самым неожиданным, не относящимся к вашим полномочиям, вопросам к вам обращаются? И какая просьба или история жителя запомнилась вам больше всего своей человечностью или абсурдом?

— Я считаю, что нет важных и неважных вопросов, с которыми обращаются жители округа. Да, не все вопросы относятся к полномочиям народных избранников, но если человек пришел на личный прием, значит, ему нужна помощь. Иногда человеку достаточно, что его просто выслушали, с ним поговорили. И это тоже часть моей работы, значимая. Например, однажды на приеме беседовали с Валентиной Николаевной о ее внуках, детях, соседях. И в разговоре она упомянула, что в соседней квартире проживают дедушка и его несовершеннолетний внук. Родители ведут асоциальный образ жизни, дома не появляются. Конечно, эту информацию я не мог оставить без внимания. И вместе с социальными службами помогли семье. А мальчик, ученик третьего класса, стал заниматься спортом, активистом-юнармейцем.

— Что вы чувствуете, когда проблема, которую вы "вели" месяцами (будь то лавочка или капитальный ремонт), наконец решается, и люди благодарят вас лично?

— Еще в период предвыборной кампании я выяснил, что на нашем 5 избирательном округе есть проблемы, которые не решались не то что годами, десятилетиями. Например, недострой на пересечении проспекта Степана Разина и Приморского бульвара появился еще в начале нулевых. Представляете? А бетонные аварийные конструкции, которые когда-то были скульптурными композициями, начали разрушаться еще раньше, в начале 90-х, в перестроечные времена, когда за ними перестали следить. Все разрушено, торчит арматура, а с бетонного столба падают куски бетона. Расположены они в сквере рядом со школой и детскими площадками, поэтому остро встал вопрос безопасности. Просьбы решить проблему с этими "долгоиграющими" объектами поступали и в период предвыборной кампании, и уже когда я стал депутатом. И вот здесь к "полевой" работе добавилась серьезная "бумажная" работа. Но мы справились! И в этом году проблемные объекты были демонтированы. Следующий этап — благоустройство.

— Работа с людьми — это же не только жалобы? Были ли моменты, когда слова или поступки жителей буквально согревали, давали понять, что все не зря? Можете поделиться такой историей?

— На самом деле, таких историй немало. И именно они являются для меня мотиватором, дают силы идти дальше. Откровенно скажу, всегда радуюсь не меньше своих соседей, когда у нас получается решить какую-то проблему. Особенно ту, которую никто не мог решить годами. Например, старый кирпичный покосившийся забор, о котором все забыли. Его построили, видимо, чтобы огородить территорию дома. Со временем эта потребность отпала, а забор стал разрушаться, некоторые секции наклонились, кирпичи начали сыпаться.

Раньше, до работы депутатом, я искренне, как и большинство тольяттинцев, думал, ну почему нельзя прийти и, скажем, убрать старый забор, построить новый и т. д. Теперь пониманию, сколько юридических, административных и прочих тонкостей и перипетий нужно пройти и соблюсти, чтобы достичь цели. Иногда действительно кажется, ну все, ничего не получится, все усилия напрасны.

Но в это время и появляются откуда-то силы, открывается второе дыхание, как в спорте. И ты находишь свой вариант решения проблемы. А что касается забора, то мы его все-таки убрали. Теперь вместе решаем, как облагородить территорию.

— Новый год — время, когда соседи становятся чуть ближе. Как эта атмосфера проявляется в вашем округе?

— Новый год действительно удивительный праздник. Традиционно мы встречаем его веселым хороводом у елки. В этом году поставим елочку на новой детской площадке у дома № 48 по улице Маршала Жукова. Поставили ее в прошлом году по программе "Содействие". Мы всегда стараемся встречать праздники вместе. Активно в этой работе помогает ТОС 11 квартала. Собираемся и в сквере, и на новой спортивной площадке, которую сделали на месте заброшенной агиплощадке еще в 2023 году. Знаете, раньше такие агитки были в каждом квартале? Я сам вырос в 11 квартале, тоже ее помню хорошо. Со временем она заросла кустами и стала любимым местом сбора местных любителей алкогольных напитков. Пришлось им сменить локацию, когда мы начали приводить площадку в порядок. В этом нам помогали тольяттинские спортсмены из школы бокса и академии "Победа-Спорт". Первым большим мероприятием, которое мы провели на новой локации, стал городской боксерский турнир. Так что мы не только сами собираемся на праздники, но и приглашаем гостей.

— Эта работа съедает много личного времени и эмоций. Где вы черпаете энергию и вдохновение, чтобы не выгореть? Что является вашей "личной тихой гаванью"?

— Поддержка и баланс в жизни очень важны для любого человека. Работа депутата и руководителя требует много времени и эмоциональных ресурсов, и чтобы не выгореть, я черпаю энергию в нескольких источниках.

Прежде всего, моя семья — это моя настоящая суперсила. Супруга Нина, сыновья Никита и Тимофей — они всегда рядом, поддерживают и вдохновляют меня. Я знаю, что дома меня ждут близкие. Мы проводим время вместе, делимся впечатлениями и просто отдыхаем. Это помогает мне восстановить силы и увидеть вещи с другой стороны.

В этом году появился еще один источник энергии. Весной завели собаку. Признаюсь, что долго сопротивлялся уговорам жены и детей. Помните, как у Сент-Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили. Как человек ответственный, решался долго. И не пожалел! В общем, тем, кто еще думает — заводить или нет собаку, говорю: заводите! Скучно точно не будет. Бейли стала настоящим членом нашей семьи! Каждый день с ней — это радость и заряд положительной энергии. Прогулки на свежем воздухе, игры и просто время, проведенное вместе, помогают мне отвлечься от забот и стресса. Бейли всегда готова поддержать своим дружелюбным настроением и безусловной любовью.

— Какие ваши личные качества или хобби неожиданно оказались суперсилой в депутатской работе?

— Одним из таких качеств является умение слушать. Важно не просто слышать, но и понимать людей, их потребности и проблемы. Это качество помогает мне находить общий язык с избирателями и коллегами, а также принимать более взвешенные решения. Что касается хобби, то это спорт. Я всегда увлекался физической активностью, будь то бег, плавание, велосипед или борьба. Спорт научил меня дисциплине, настойчивости и умению работать в команде — качества, которые крайне важны в депутатской работе.

— Если бы у вас была одна волшебная палочка, чтобы изменить или упростить одну вещь в механизме взаимодействия с администрацией или госструктурами, что бы вы заколдовали в первую очередь?

— Если бы у меня была волшебная палочка, я не стал бы ничего заколдовывать. Наоборот, пошел бы в наши скверы 11 квартала, взмахнул этой волшебной палочкой и сказал бы "да будет свет"!

И хоть я не волшебник, а муниципальный депутат, свет в скверах нашего 11 квартала все-таки будет! Проект мы уже сделали в этом году, а в следующем году проведем работы по монтажу и установке освещения.

— Уходящий год был Годом муниципального депутата. Каким своим главным практическим достижением для округа (неважно, масштабным или маленьким, но важным) или просто теплым моментом общения с людьми вы гордитесь больше всего?

— Все, о чем я рассказал выше, все работы, общение, встречи — важно все. Работа депутата — это как множество пазлов разной конфигурации, но очень важных для того, чтобы получилась общая картина.

— Если бы вы могли загадать одно профессиональное желание на Новый год не для себя, а для всего корпуса муниципальных депутатов вашего района или области, что бы это было? (Например, "чтобы наши голоса лучше слышали на уровень выше" или "общую цифровую платформу для быстрого обмена опытом").

— Наверное, мое профессиональное желание было бы таким "Давайте объединим усилия для того, чтобы Тольятти, в который входят наши депутатские округа, стал лучше и комфортнее".

Совсем скоро мы будем встречать Новый год — добрый семейный праздник. Искренне желаю всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья и исполнения всех заветных желаний в следующем году! Думаю, что всех нас объединяет одного желание — Победа! Уверен, что мы обязательно достигнем поставленной цели, и Победа будет за нами!