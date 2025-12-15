Председателя правительства Михаила Смирнова выводят из президиума реготделения "Единой России"

В президиуме политсовета самарского реготделения партии "Единая Россия" готовятся изменения. В пятницу, 12 декабря, на его заседании были выработаны рекомендации участникам партийной конференции, которая намечена на 26 декабря.

Среди рекомендаций - исключение из состава президиума председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова и сенатора от региона Андрея Кислова. Включить в его состав рекомендовано зампреда правительства Самарской области Виталия Шабалатова, врио министра внутренней политики региона Александра Кузнецова, врио вице-губернатора Антона Емельяненко и депутат Госдумы Виктора Казакова.

Напомним, сейчас в регионе также идет обновление структуры и кадрового состава правительства области. В сентябре было принято и решение о внесении изменений в Устав — основной закон региона.

"Мы проводим административную реформу, ее цель — снизить количество государственных служащих на 20%. При этом 70% руководящего состава правительства свою работу сохранит", — рассказывал губернатор Вячеслав Федорищев.

Он также также подчеркивал, что мера направлена не на сокращение численного состава госслужащих, а на повышение эффективности работы органов власти.

Ранее губернатор также анонсировал отставку Михаила Смирнова.