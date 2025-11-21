"Единая Россия" и Минпросвещения дали поручения регионам по капремонту и строительству объектов образования

Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах.

План по капремонту школ в текущем году масштабный — 1231 объект, но пока ремонт выполнен только в 749 зданиях, в 22 — досрочно в предыдущие периоды, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на заседании штаба по реализации программы капремонта и строительства школ, детских садов и учреждений СПО с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

"Ситуация с капремонтом детских садов также серьезная. Из 143 объектов отремонтировано 54 здания. Необходимо оперативно, как мы всегда это делаем, разобраться в причинах такой ситуации", — сказал он.

В план капремонта объектов среднего профессионального образования в этом году включены 77 зданий, работы завершены по 28 объектам.

Среди регионов с наибольшим отставанием по программе капремонта и строительства объектов образования секретарь Генсовета назвал Хабаровский и Приморский края, Костромская, Владимирская, Кировская, Астраханская, Новосибирская, Тамбовская, Иркутская области.

Он напомнил, что на текущий год федеральные средства предусмотрены на строительство 55 детских садов в 23 регионах, по 54 объектам завершена контрактация.

"До конца года остается чуть больше месяца. Важно обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ", — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Сергей Кравцов добавил, что по ряду объектов образования проблема неввода сохраняется с 2023–2024 годов. Речь идет об Астраханской, Иркутской, Костромской, Томской областях и Забайкальском крае.

"Это те долги, о которых коллеги постоянно нам говорили, что все будет исполнено. К сожалению, мы видим, что ситуация не поменялась. Пора принимать различные меры и обратить пристальное внимание на обещания, которые были даны", — заявил министр.

Критические риски этого года есть по 15 школам в 10 регионах: Запорожской, Псковской, Амурской, Калининградской, Самарской, Тамбовской и Херсонской областях, Республике Коми, Республике Хакасия и Хабаровском крае.

"Важный вопрос — контрактация рисков. Мы график сделали, средства доводили вовремя. До сих пор не законтрактованы семь объектов в шести регионах: это ДНР, Чувашская Республика, Архангельская, Калининградская, Костромская и Тамбовская области. Это все — вводные капремонты текущего года. В части двухлетних объектов с периодом реализации в 2025–2026 годах пока продолжаются конкурсные процедуры в Якутии, Вологодской, Курганской области. В части контрактов по адресному строительству новых школ, это новая программа, — 150 школ", — сообщил Сергей Кравцов.

Представители регионов, где существуют риски по ряду объектов образования — Тамбовской, Костромской, Ивановской, Иркутской и Калининградской областей — представили отчеты о реализации программы и обозначили сроки их сдачи. Большинство заверили, что планируют завершить работы до конца текущего года.

Владимир Якушев подчеркнул, что по объектам образования, которые заявлены на этот год, нужно сделать все для их ввода в эксплуатацию до 31 декабря.

"Где торги по каким-то причинам не состоялись и на них не вышли подрядчики, нужно проводить работу, стимулировать подрядчиков. По объектам, которые запланированы и прозвучали сейчас на нашем совещании, которые регионы показывают в отчетной документации Министерству просвещения, что они будут сданы до 31 декабря, мы должны сделать все, чтобы были сданы. Коллеги, настраиваю всех на серьезную работу", — резюмировал секретарь Генсовета "Единой России".

В Самарской области в 2025 г. в рамках модернизации школьных систем за счет федеральных средств было запланировано проведение капитального ремонта девяти общеобразовательных учреждений, в числе которых школа № 28 в Самаре.

"Впервые за 60 лет в этой школе проведен капитальный ремонт, в ходе которого обновили фасад, кровлю, входные группы и спортивный зал. Заменили более 100 окон, системы электропроводки и отопления. Также школа получила новое оборудование", — поделилась Светлана Ильина, координатор федерального партийного проекта "Новая школа" в Самарской области, депутат Самарской губернской думы.

Светлана Сергеевна также рассказала о планах по капремонту в регионе на будущий год: "В 2026 году запланирован капитальный ремонт 20 зданий общеобразовательных организаций в Самарской области в рамках мероприятия по модернизации школьных систем. Кроме того за счет средств областного бюджета запланирован капитальный ремонт, оснащение, благоустройство прилегающей территории 143 школ и детских садов в 37 муниципальных образованиях, а также пищеблоков в 37 образовательных организациях в 23 муниципальных образованиях".

Программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным на съезде "Единой России" в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 г. участие в программе принимают и новые регионы.

В 2024 г. в послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 г., а также расширить ее на детские сады, колледжи, общежития вузов.