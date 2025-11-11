"Выбор сильных": сила - в помощи фронту

Координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин организовал передачу раций и квадрокоптеров на передовую.

"Мы поставили восклицательный знак в череде мероприятий проекта "Выбор сильных", - заявил Александр Живайкин, подводя итог благотворительной акции. На этот раз борцовский проект вышел далеко за рамки привычных соревнований, дискуссий, форумов и продемонстрировал переход к конкретным делам - реальной помощи бойцам на передовой".

"При поддержке группы компаний "Волгатранстрой" был сформирован и отправлен в зону специальной военной операции груз с критически важной техникой. Квадрокоптеры "Мавик" - те самые "глаза", без которых современный боец не может эффективно вести разведку, и рации - "уши" подразделения, обеспечивающие жизненно важную связь между бойцами. Это техника, это инструменты, от которых зависят жизни наших военнослужащих", - напомнил координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин.

Церемония передачи груза приобрела особое значение благодаря присутствию тех, кто не понаслышке знает цену каждому предмету снаряжения. Гвардии лейтенант Рем Худик, участник СВО и воспитанник Самарской федерации спортивной борьбы, и гвардии подполковник Дмитрий Холин, заместитель командира Познанского полка, лично принимали помощь для отправки на передовую. Слова благодарности офицеров - участников СВО за помощь активистам "Единой России" и бизнес-сообществу региона были настолько искренними и проникновенными, что невозможно было остаться равнодушным.

Во время мероприятия гости ознакомили присутствующих с процессом сборки и применения дронов, которые в боевых условиях становятся практически главными действующими боевыми единицами.

За отличие в специальной военной операции по поручению командира Познанского полка заместитель генерального директора "Волгатрансстроя" Алексей Починов был удостоен боевой награды. Так участники СВО поблагодарили его за труд и помощь, оказываемую в тылу.

Эта акция стала еще одним доказательством того, что проект "Выбор сильных" служит практическому служению Родине. Объединение усилий бизнеса, спортивного сообщества, партийцев и волонтеров создает прочные связи между тылом и фронтом, демонстрируя настоящее единство общества перед лицом испытаний, отметили в Самарском региональном отделении "Единой России".