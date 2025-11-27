В Самаре "Новые люди" провели фестиваль активного долголетия для старшего поколения

В самарском Доме культуры железнодорожников прошёл масштабный фестиваль активного долголетия "Жить по-новому". Этот проект запустила партия "Новые люди". Он предполагает целый комплекс встреч, ориентированных специально на представителей старшего поколения.

Участникам подготовили разнообразную программу: выступления музыкальных коллективов, танцевальный марафон, мастер-классы и работу открытого микрофона "Голос города". Для самарцев звучали ретро-хиты советских времён. Также гости могли посетить тематическую фотозону. А местные предприниматели предоставили для них угощение.

"Мы видим, насколько важна для людей старшего возраста возможность интересного досуга и живого общения. Наша задача — создавать все условия, чтобы наши родители, дедушки и бабушки могли оставаться активными. Большое спасибо всем, кто пришёл на наш концерт и показал, что пенсия может быть временем для творчества и общения", — говорит руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров.

Он добавил, что эта работа будет системной. "Новые люди" уже готовят следующий танцевальный вечер в Самаре. В дальнейшем такие мероприятия пройдут и в других городах региона.

Проект "Жить по-новому" предполагает комплексный подход к поддержке серебряного возраста. Он включает спортивные занятия, образовательные курсы по компьютерной грамотности, творческие мастер-классы для людей старшего возраста.

Работа "Новых людей" со старшим поколением включает сразу несколько направлений. Помимо организации мероприятий, это законотворчество. На федеральном уровне партия продвигает инициативу по созданию "Чеховской карты". Это аналог "Пушкинской карты" для молодёжи. Она позволит людям старшего поколения посещать музеи, концерты, выставки и другие культурные мероприятия бесплатно или с существенной скидкой.