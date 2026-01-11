С 12 января меняется расписание на маршруте "Самара - Рождествено"

С 12 января меняется расписание работы переправы по маршруту "Самара — Рождествено", сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".

Начало работы переправы в 7:30 из Самары. Завершающий рейс в 17:45 из Рождествено.

Заход на Проран в 10:00 и в 15:00 часов.

Отправление судов на воздушной подушке — по наполнению.