С 12 января меняется расписание на маршруте "Самара - Рождествено"

С 12 января меняется расписание работы переправы по маршруту "Самара — Рождествено", сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".
Начало работы переправы в 7:30 из Самары. Завершающий рейс в 17:45 из Рождествено.
Заход на Проран в 10:00 и в 15:00 часов.
Отправление судов на воздушной подушке — по наполнению.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.