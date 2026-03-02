16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году В Самаре изменится расписание движения 11 автобусных маршрутов В Самаре включены в реестр объектов культурного наследия гусарские казармы Кадровый центр "Работа России" помогает превратить увлечение в бизнес В Самарской области ожидается метель

Общество

Завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Программа "Народный бюджет Самарской области" направлена на поддержку инициатив граждан в двух формах: общественные проекты и мероприятия по самообложению граждан.

27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе "Народный бюджет Самарской области" на 2026 год.

В конкурсную комиссию поступило 28 общественных инициатив. Следующий этап — определение победителей конкурсного отбора. До 31 апреля конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой, проведет оценку каждой заявки. Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета в размере 75% от стоимости объекта.

Принять участие в мероприятиях по поддержке решений о самообложении граждан могут только жители поселений Самарской области. Стоимость мероприятия складывается из двух источников: средства самообложения граждан, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц (25%) и средства областного бюджета (75%).

Жители городских округов, поселений и муниципальных районов могут принять участие в конкурсном отборе общественных проектов, их стоимость состоит из следующих источников: средства физических лиц (от 3%); юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (от 6%); средства бюджета муниципального образования (от 1%); средства областного бюджета (до 94%).

Напомним, в рамках государственной программы "Народный бюджет Самарской области" 27 января уже состоялось подведение итогов по поддержке общественных проектов для реализации в 2026 году. Всего на конкурс было заявлено 365 проектов, поддержку получили 210 инициатив граждан.

Поддержка инициатив граждан по программе "Народный бюджет Самарской области" осуществляется в порядке конкурсного отбора. Для участия в конкурсе жители совместно с администрациями территорий осуществляют подготовку заявочной документации. Выдвигать инициативы могут сами жители в составе инициативных групп, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Инициативы по реализации объектов в 2027 г. уже принимаются органами местного самоуправления в целях своевременной подготовки конкурсной документации на очередной конкурсный отбор в рамках государственной программы.

Подробная информация о государственной программе Самарской области "Народный бюджет Самарской области", правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5