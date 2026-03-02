Завершен прием заявок на мероприятия по самообложению граждан к реализации в 2026 году

Программа "Народный бюджет Самарской области" направлена на поддержку инициатив граждан в двух формах: общественные проекты и мероприятия по самообложению граждан.

27 февраля завершился прием конкурсной документации для реализации мероприятий по поддержке решений о самообложении граждан для участия в государственной программе "Народный бюджет Самарской области" на 2026 год.

В конкурсную комиссию поступило 28 общественных инициатив. Следующий этап — определение победителей конкурсного отбора. До 31 апреля конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой, проведет оценку каждой заявки. Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета в размере 75% от стоимости объекта.

Принять участие в мероприятиях по поддержке решений о самообложении граждан могут только жители поселений Самарской области. Стоимость мероприятия складывается из двух источников: средства самообложения граждан, добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц (25%) и средства областного бюджета (75%).

Жители городских округов, поселений и муниципальных районов могут принять участие в конкурсном отборе общественных проектов, их стоимость состоит из следующих источников: средства физических лиц (от 3%); юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (от 6%); средства бюджета муниципального образования (от 1%); средства областного бюджета (до 94%).

Напомним, в рамках государственной программы "Народный бюджет Самарской области" 27 января уже состоялось подведение итогов по поддержке общественных проектов для реализации в 2026 году. Всего на конкурс было заявлено 365 проектов, поддержку получили 210 инициатив граждан.

Поддержка инициатив граждан по программе "Народный бюджет Самарской области" осуществляется в порядке конкурсного отбора. Для участия в конкурсе жители совместно с администрациями территорий осуществляют подготовку заявочной документации. Выдвигать инициативы могут сами жители в составе инициативных групп, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

Инициативы по реализации объектов в 2027 г. уже принимаются органами местного самоуправления в целях своевременной подготовки конкурсной документации на очередной конкурсный отбор в рамках государственной программы.

Подробная информация о государственной программе Самарской области "Народный бюджет Самарской области", правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте.