Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 2 марта, глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве области наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями. Он будет заниматься координацией работы по кадровому обеспечению экономики в регионе, в том числе между учебными заведениями всех уровней, представителями бизнеса и с федеральными органами власти.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

На сегодняшний день вопрос подготовки кадров касается каждой отрасли. "Данная работа требует четкого межведомственного взаимодействия по формированию экономической модели регионального рынка труда, профессиональной подготовки квалифицированных кадров под потребности предприятий, промышленности. Она должна быть выстроена с учетом технологических изменений", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, соответствующее поручение высшим должностным лицам субъектов страны дал Президент Владимир Путин на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации. Глава государства в декабре прошлого года отметил, что на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение. В последние годы предпринят ряд серьезных шагов для изменения ситуации. Эти меры отражены в нацпроекте "Кадры", "Молодежь и дети" и других документах.

"Сейчас, решая текущие и среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой, — подчеркнул на заседании Госсовета Владимир Путин. — Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров. Это важнейшая задача для государства, бизнеса, системы образования. Для ее решения нам необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая сама должна постоянно меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях, в науке".

