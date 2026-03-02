16+
Театр Культура

Оперный театр представит арт-променад "Гений места" и программу одноактных балетов "Пламя Победы"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
5 марта в 17:00 в Самарском академическом театре имени Д.Д.Шостаковича в честь первого исполнения Седьмой (Ленинградской) симфонии состоится арт-променад "Гений места", который пройдет перед программой одноактных балетов "Пламя Победы": "Ленинградская симфония" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

Арт-променад "Гений места" - интерактивное погружение в историю жизни и творчества одного из величайших композиторов XX века Дмитрия Шостаковича.

Зрители пройдут по залам Самарского академического театра оперы и балета вслед за гением и откроют для себя уникальные моменты истории, которые до сих пор живут в пространстве театра.

Участники арт-променада увидят партитуру на мраморе и фотографии из архива театра, узнают, как создавались шедевры композитора, и услышат, как звучала его музыкальная подпись. Легендарная симфония прозвучит в стенах, где состоялось ее первое исполнение, а город предстанет таким, каким его видел сам Шостакович.

 В ожидании спектакля гости мероприятия получат эксклюзивную возможность прогуляться по зрительному залу, подняться на колосники и оказаться в местах, хранящих уникальные символы гениального композитора.

Событие завершится посещением программы одноактных балетов "Пламя Победы": "Ленинградская симфония" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

"Ленинградская симфония" - это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский.

Дирижер - Алишер Бабаев

Балетмейстер-постановщик - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Вячеслав Хомяков.

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов.

Художник-постановщик - Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961).

Художник по костюмам - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961).

Художник по свету - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Александр Наумов.

Одноактный балет "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Твардовского, рассказывает камерную историю о торжестве Веры, Надежды и Любви, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии.

Дирижер - Алишер Бабаев

Балетмейстер-постановщик - Дмитрий Антипов

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик и художник по костюмам - Марина Евдоченкова

Художник по видеоконтенту - Дмитрий Громов

Художник по свету - Сергей Дильдин

