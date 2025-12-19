16+
Театр Культура

"Просто жить": в театре "Мастерская" прошла премьера спектакля о ветеране СВО

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В театре для детей и молодежи "Мастерская" состоялась премьера спектакля "Просто жить" (12+) - камерной, напряженной и честной истории о возвращении человека из войны в мир, который живет по другим законам и не всегда готов к такому возвращению.

Фото: Елена ЕРОФЕЕВА

Спектакль поставлен в рамках проекта, реализуемого согласно самарской муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара" на 2026-2030 годы. Однако за формулировками программы - живая человеческая история, в которой нет лозунгов, но есть попытка понять и услышать.

Главный герой пьесы Яны Ореховой - актер и участник СВО Артем. Он вернулся из зоны боевых действий и пытается заново встроиться в мирную жизнь. В канун Нового года Артем подрабатывает Дедом Морозом и попадает в обычную, на первый взгляд, семью, где давно накопились усталость, раздражение и постоянные ссоры.

Вместо привычной "дедморозовской" работы Артем оказывается втянутым в острый семейный конфликт. 
"Просто жить" - это история не о войне как таковой, а о возвращении, о попытке снова стать нужным, научиться говорить и быть услышанным. О том, как один честный разговор может спасти сразу нескольких людей.

Ирина Сидоренко, художественный руководитель театра для детей и молодежи "Мастерская": "История, из которой вырос наш спектакль, - на самом деле очень проста и при этом абсолютно подлинна. Главный герой, Артем - реальный человек, актер Луганского драматического театра, участник СВО. По работе он познакомился с заведующей литературной частью Курганского драматического театра, известным драматургом, членом Союза писателей России и опытным режиссером-постановщиком Яной Ореховой. Они много разговаривали, и в какой-то момент Артем рассказал одну историю из своей жизни.
Он вернулся с СВО и снова пришел работать в театр. Было непросто возвращаться в обычную жизнь, к семье, к повседневным разговорам и заботам. В тот Новый год он пошел подрабатывать Дедом Морозом. Не из-за денег - просто не мог найти точку опоры, не понимал, как снова встроиться в мирную реальность.

Он пришел в одну семью, и все пошло совсем не по сценарию. Там уже был конфликт - взрослые ссорились. Вместо маленького ребенка его встретил 16-летний подросток. В какой-то момент Артем увидел, что парень стоит на подоконнике и собирается прыгнуть - и успел его остановить, буквально спас. А потом он хотел уйти, но его не выпускали, дверь оказалась заперта, выбило пробки... Ситуация накалялась. Люди при этом продолжали ругаться, будто не замечая, что происходит рядом.
И тогда Артем просто сказал: "Ребята, ну подождите. Давайте, я расскажу вам, что происходит там. Может быть, вы по-другому посмотрите на свою жизнь". Он предложил сесть и поговорить - по-настоящему, без крика. И этот разговор случился.

Конечно, в пьесе многое обострено - театр всегда усиливает реальность. Но главное осталось. Люди вдруг услышали друг друга, напряжение спало, стало легче всем. И ему самому тоже стало легче: он понял, что нужен не только там, в экстремальных обстоятельствах, но и здесь, в обычной жизни.

Эта история очень зацепила Яну Орехову, и она написала пьесу. Потому что стало ясно: это тот случай, когда ничего не нужно выдумывать - жизнь уже все придумала сама.

Для нас "Просто жить" - именно об этом. О попытке вернуться. О разговоре, который может спасти. И о том, как важно иногда просто остановиться и услышать друг друга".

Александра Люткевич, режиссер спектакля "Просто жить": "Мне предложили сотрудничество с театром "Мастерская". Я давно хотела познакомиться с этим театром, поработать, повзаимодействовать с его артистами, поэтому отказаться было бы странно.

Тема, конечно, очень сложная - эмоционально сложная, в том числе и потому, что она происходит здесь и сейчас. Мне кажется, что для осмысления масштабных событий всегда нужно время, чтобы появился качественный материал, чтобы можно было взглянуть на происходящее не только изнутри боли.
Мне предлагали разные пьесы, но они у меня не "откликнулись". И тогда я отправилась на поиски материала, который был бы мне внутренне близок. Так я и познакомилась с пьесой "Просто жить".
Для меня принципиально важно не входить в подобную тему формально. Здесь меня привлекло то, что это прежде всего человеческая история. В центре - человек, который пытается интегрироваться в мир.
Это вечная тема. Она возникает после каждой войны: возвращение человека в мир, который не готов его принять, и мир, к которому он сам не готов. Меня очень зацепил психологический аспект - флешбэки, внутренний разлом. Я понимала, что актерски это будет очень интересно.

Этот спектакль важен для подрастающего поколения, но на самом деле он касается каждого.

С артистами театра "Мастерская" работалось удивительно легко: такая отзывчивость, вовлеченность, готовность к творчеству - сегодня редкость. Надеюсь, что спектакль будет жить, нарабатываться, обрастать подробностями.

Спектакль рождается, когда появляется зритель. И сегодня эта тема уже в доме у каждого. В нее трудно смотреть - как в солнце, оно слепит. Но игнорировать происходящее дальше невозможно".

Владимир Губанов, актер театра "Мастерская", исполнитель роли Артема: "У меня сосед - участник СВО. А раньше довелось общаться с человеком, который прошел чеченскую кампанию. Этот опыт общения, конечно, многое дает.

С молодым режиссером все сложилось и продолжает складываться. Думаю, школьников этот спектакль проймет. Мой приятель, учитель русского языка и литературы, посмотрев спектакль, сказал: "Это прямо какие-то "Отцы и дети".

Андрей Саратовский, зритель спектакля "Просто жить": "Мне 51 год. В 49 я добровольно пошел служить, заключил полугодовой контракт с добровольческим корпусом. Контракт закончился - я вернулся. Связь с сослуживцами поддерживаю.

Сейчас работаю с роботизированной техникой и искусственным интеллектом в мирных проектах. В театре после возвращения я не был ни разу, это первый спектакль.

Я не штурмовик, но все, что летало и взрывалось, мы тоже видели и слышали. Главный герой Артем, на мой взгляд, очень точно передан. Это узнаваемое состояние людей, которые возвращаются.
Маленьким детям этот спектакль, наверное, рано, а подросткам - да. Главное, что до них должно дойти, - ценность жизни.

Историю нужно знать и беречь. Потеря корней, непамять - это всегда трагедия. Такие спектакли важны именно потому, что они заставляют остановиться и подумать".

