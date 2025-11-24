16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три спектакля театра "Шостакович Опера Балет" стали номинантами "Золотой Маски" сезона 2024-2025 Сызранский театр "Полночь": классика, камерность и театральная магия Среди жителей Самарской области выросла популярность театров Театр "Полночь" 21 ноября покажет в Самаре спектакль "Пиковая Дама" ОТП Банк запускает "культурную" акцию: шанс выиграть поездку в Санкт-Петербург и билеты на спектакль "Фрида"

Театр Культура

Три спектакля театра "Шостакович Опера Балет" стали номинантами "Золотой Маски" сезона 2024-2025

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сразу три постановки Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича стали номинантами на Российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" XXXII Конкурсного цикла сезона 2024-2025.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета
  • Опера "Сказки Гофмана" Ж.Оффенбаха. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам - Иван Складчиков.
  • "Балеты Императорского двора": фантастический балет "Роман Бутона розы" Р.Дриго, аллегорический балет "Времена года" А.Глазунова. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакция балета "Роман Бутона розы" Натальи Воскресенской. Постановка балета "Времена года" осуществлена победителями конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа "Русский балет навсегда" и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной. Автор проекта - Юрий Бурлака.
  • Балет-феерия "Щелкунчик" П.Чайковского. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакция - Юрий Бурлака.

Всего на соискание премии поступило 789 заявок из 454 театров. По итогам предварительного отбора в очном формате членами экспертных советов отсмотрено 88 спектаклей музыкальных театров.

Напомним, в июне 2025 года театр "Шостакович Опера Балет" стал обладателем уникальной премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева "Маэстро" Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" за постановку спектакля "Мастер и Маргарита" на музыку Сергея Слонимского.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30