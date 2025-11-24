Три спектакля театра "Шостакович Опера Балет" стали номинантами "Золотой Маски" сезона 2024-2025

Сразу три постановки Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича стали номинантами на Российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" XXXII Конкурсного цикла сезона 2024-2025.

Опера "Сказки Гофмана" Ж.Оффенбаха. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам - Иван Складчиков.

"Балеты Императорского двора": фантастический балет "Роман Бутона розы" Р.Дриго, аллегорический балет "Времена года" А.Глазунова. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакция балета "Роман Бутона розы" Натальи Воскресенской. Постановка балета "Времена года" осуществлена победителями конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа "Русский балет навсегда" и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной. Автор проекта - Юрий Бурлака.

Балет-феерия "Щелкунчик" П.Чайковского. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакция - Юрий Бурлака.

Всего на соискание премии поступило 789 заявок из 454 театров. По итогам предварительного отбора в очном формате членами экспертных советов отсмотрено 88 спектаклей музыкальных театров.

Напомним, в июне 2025 года театр "Шостакович Опера Балет" стал обладателем уникальной премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева "Маэстро" Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" за постановку спектакля "Мастер и Маргарита" на музыку Сергея Слонимского.