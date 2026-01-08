В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог от снега

В ночь с 8 на 9 января в Самаре дорожные и коммунальные службы проведут контрольную расчистку дорожного полотна и вывоз снега на специализированные площадки, сообщает мэрия города. Для эффективного выполнения работ автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками, и не оставлять автомобили на прилотковой части автодорог — это создает препятствия для спецтехники и замедляет уборку.
Работы запланированы по следующим адресам:
Железнодорожный район
- ул. Мориса Тореза (от Революционной до улицы Авроры).
Октябрьский район
- ул. Гагарина (от ул. Авроры до Московского шоссе (2 стороны).
Самарский район
- ул. Молодогвардейская (от ул. Высоцкого до ул. Комсомольской);
- ул. Высоцкого (от ул. Галактионовской до ул. Молодогврдейской);
- ул. Фрунзе (от ул. Венцека до моста);
- ул. Степана Разина (от ул. Крупской до ул. Кутякова);
- ул. Пионерская (от ул. Самарской до ул. Максим Горького).
Кировский район
- ул. Победы (от ул. Металлистов до ул. Земеца).
В городской администрации напоминают, что в соответствии с новыми правилами благоустройства, автомобили, препятствующие уборке дорог, очистке кровель зданий от снега и наледи, могут быть перемещены на локацию в зоне видимости. Автотранспорт, припаркованный с нарушением правил дорожного движения (3.27), ГИБДД эвакуирует на штрафстоянки и выписывает владьцам штраф.