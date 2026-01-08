16+
Общество

В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог от снега

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
В ночь с 8 на 9 января в Самаре дорожные и коммунальные службы проведут контрольную расчистку дорожного полотна и вывоз снега на специализированные площадки, сообщает мэрия города. Для эффективного выполнения работ автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками, и не оставлять автомобили на прилотковой части автодорог — это создает препятствия для спецтехники и замедляет уборку.

Работы запланированы по следующим адресам:

Железнодорожный район

  • ул. Мориса Тореза (от Революционной до улицы Авроры).

Октябрьский район

  • ул. Гагарина (от ул. Авроры до Московского шоссе (2 стороны).

Самарский район

  • ул. Молодогвардейская (от ул. Высоцкого до ул. Комсомольской);
  • ул. Высоцкого (от ул. Галактионовской до ул. Молодогврдейской);
  • ул. Фрунзе (от ул. Венцека до моста);
  • ул. Степана Разина (от ул. Крупской до ул. Кутякова);
  • ул. Пионерская (от ул. Самарской до ул. Максим Горького).

Кировский район

  • ул. Победы (от ул. Металлистов до ул. Земеца).

В городской администрации напоминают, что в соответствии с новыми правилами благоустройства, автомобили, препятствующие уборке дорог, очистке кровель зданий от снега и наледи, могут быть перемещены на локацию в зоне видимости. Автотранспорт, припаркованный с нарушением правил дорожного движения (3.27), ГИБДД эвакуирует на штрафстоянки и выписывает владьцам штраф.

