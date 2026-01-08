В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог от снега

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь с 8 на 9 января в Самаре дорожные и коммунальные службы проведут контрольную расчистку дорожного полотна и вывоз снега на специализированные площадки, сообщает мэрия города. Для эффективного выполнения работ автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками, и не оставлять автомобили на прилотковой части автодорог — это создает препятствия для спецтехники и замедляет уборку.