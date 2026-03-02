В Самаре включены в реестр объектов культурного наследия гусарские казармы

Казармы 5-го Гусарского Александрийского полка и конноартиллерийского дивизиона на улице Николая Панова в Самаре признаны объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован 27 февраля на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Речь идет о домах №№ 5, 7, 9 и 11 по ул. Панова. Ансамбль казарм построен в 1911 году в стиле кирпичной эклектики. Дом № 9 сейчас является жилым, остальные здания комплекса — административные.
Приказом ОКН утверждены границы территории объекта. В этих границах запрещено капитальное строительство, прокладка объектов инженерной инфраструктуры, установка киосков и павильонов, антенн и кондиционеров.
В предмет охраны ОКН включены первоначальный внешний архитектурный облик зданий, композиционное построение и декоративное оформление фасадов.
