Шостакович Опера Балет приглашает на оперу "Борис Годунов"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей 27 ноября на оперу М. Мусоргского "Борис Годунов" (12+).

Начало Смутного времени. Народ безмолвствует. Борис Годунов избран на царство, и его правление — череда бедствий. Не потому ли, что по дороге к власти он перешагнул через чужую жизнь?

Оперой "Борис Годунов" 1 июня 1931 года Самарский оперный театр (называвшийся тогда Средневолжская краевая опера) открыл свой первый сезон — это была постановка режиссера Иосифа Лапицкого и дирижера Антона Эйхенвальда. Через 8 десятилетий, в 81-м сезоне, театр вновь обратился к опере Мусоргского, концентрирующей внимание на драме сложного и противоречивого исторического персонажа — царя Бориса (1552–1605, правил с 1598).

В постановке оживают картины русской истории четырехвековой давности, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы рукописи летописца Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале. Спектакль стал пытливым обращением России ХХI века к прошлому своей страны.

Помимо "инаугурационной" постановки 1931 года, САТОБ обращался к "Борису Годунову" еще в 1937 (режиссер Иван Просторов, дирижер Владимир Шефер), 1950 (режиссер Юрий Лоран, дирижер Генрих Рисман) и 1961 (режиссеры Анатолий Пикар и Владимир Шахрай, дирижер Савелий Бергольц) годах. Нынешняя постановка — пятая в истории театра.