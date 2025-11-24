Сызранский театр "Полночь": классика, камерность и театральная магия

Камерный театр "Полночь" в Сызрани в этом году отмечает пять лет со дня открытия. Он был создан 25 декабря 2020 г. супругами Татьяной и Никитой Константиновыми. Татьяна Константинова — директор, основатель и драматург театра, Никита Константинов — художественный руководитель. Сегодня "Полночь" — это небольшой камерный театр на улице Ульяновской, 2Б, с залом на 40 мест, где зрители почти на сцене и полностью вовлечены в происходящее.

Первым спектаклем театра стала "Ночь перед Рождеством" по Гоголю. С самого начала коллектив выбрал направление классического театра, построенного на русской школе Станиславского и Чехова, с полной верностью эпохе и авторскому замыслу. Костюмы, декорации, музыка — все тщательно проработано, чтобы зритель погружался в атмосферу произведения.

"Мы не модернизируем классику и не переносим ее в современность. Немного адаптируем текст, чтобы современному зрителю было понятнее и динамичнее, но в целом стараемся сохранить всё, как задумал автор, — рассказывает Татьяна Константинова. — Мы создаём спектакли, в которых каждый элемент, от костюма до музыки, помогает зрителю почувствовать эпоху".

Сегодня в репертуаре театра 16 постановок. Среди них — "Вий", "Ночь перед Рождеством", "Пиковая дама", "Сахарная вдова" по Чехову, "Кентервильское привидение" Оскара Уайльда, "Вождь краснокожих" О. Генри, а также детские спектакли "Морозко" и "Приключения Буратино и Золотой ключик". Особое место занимают авторские пьесы Татьяны Константиновой — "Кошмаровка", "Тринадцатый шедевр", "Агапьин сочельник". Эти постановки можно увидеть только на сцене "Полночи" в Сызрани.

Театр также гастролирует, в том числе в Самаре, где показывает свои самые популярные спектакли. Один из показов "Вия" стал особенно запоминающимся: во время спектакля внезапно отключили электричество в ДКЖ им. Пушкина. Это произошло в самый напряжённый момент — когда Хома Брут начал читать молитву, а из гроба поднималась Панночка. Зал погрузился во тьму, но актёры продолжили играть при аварийном освещении, и многие зрители до финала думали, что это часть режиссёрского замысла.

Ключевая особенность театра — камерность, позволяющая зрителю стать частью происходящего. Каждое движение на сцене, каждый взгляд актёра ощущается особенно близко. По словам Татьяны Константиновой, большое внимание уделяется работе с актёрами: многие начинают в театре как студенты и проходят путь от базовых навыков до серьёзных ролей.

"У нас очень семейная атмосфера. Нет строгой дистанции между артистами и руководством. Мы обсуждаем спектакли, исправляем ошибки и ищем новые решения. Даже если постановке уже несколько лет, мы всегда анализируем её после показа. Совершенству нет предела", — говорит Татьяна.

Театр готовит новые премьеры. В феврале на сцену выйдет "Ханума" по пьесе Авксентия Цагарели, весной или ближе к лету — "Аладдин". Также идёт работа над масштабной постановкой "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова. Инсценировка создаётся самостоятельно, адаптируется под камерное пространство театра. Проект займёт около восьми–девяти месяцев, включая хореографию, музыкальное оформление и сложные мизансцены.

Название театра выбрано не случайно. По словам Татьяны Константиновой, "Полночь" символизирует время чудес и волшебства, атмосферу таинственности, которую театр стремится передать зрителю.

"Полночь — это время, когда происходят чудеса. Для нас театр — это территория чуда, тайны и волшебства", — говорит она.