16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника "Локомотива" Данилу Годяева ФК "Акрон" предложил 1,1 млн евро за трансфер вингера из чемпионата Аргентины Максим Болдырев продлил контракт с "Акроном" Адольфо Гайч может покинуть "Крылья Советов" из-за досрочного расторжения контракта с ЦСКА "Крылья Советов" погасили 535 млн руб. долга "РТ-Капиталу"

Футбол Спорт

ФК "Акрон" предложил 1,1 млн евро за трансфер вингера из чемпионата Аргентины

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Акрон" сделал предложение по трансферу аргентинского вингера "Аргентинос Хуниорс" Матиаса Перелло, сообщает championat.ru со ссылкой на аргентинского журналиста и инсайдера Сезара Луиса Мерло.

По информации источника, тольяттинцы готовы выкупить 50% прав на 24-летнего аргентинца за 1,1 млн евро. Отмечается, что судьба вингера будет определена в ближайшие дни, так как у "Аргентинос Хуниорс" есть предложения от других южноамериканских клубов — "Куритибы" и "Индепендьенте".

Перелло — воспитанник "Аргентинос Хуниорс". Он вернулся в клуб после аренды из команды "Сентраль Кордоба", за который выступал в 2025 году. В минувшем сезоне он провёл 39 матчей за клуб, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов. Его контракт истекает в декабре 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 1,8 млн евро.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1