ФК "Акрон" предложил 1,1 млн евро за трансфер вингера из чемпионата Аргентины

"Акрон" сделал предложение по трансферу аргентинского вингера "Аргентинос Хуниорс" Матиаса Перелло, сообщает championat.ru со ссылкой на аргентинского журналиста и инсайдера Сезара Луиса Мерло.

По информации источника, тольяттинцы готовы выкупить 50% прав на 24-летнего аргентинца за 1,1 млн евро. Отмечается, что судьба вингера будет определена в ближайшие дни, так как у "Аргентинос Хуниорс" есть предложения от других южноамериканских клубов — "Куритибы" и "Индепендьенте".

Перелло — воспитанник "Аргентинос Хуниорс". Он вернулся в клуб после аренды из команды "Сентраль Кордоба", за который выступал в 2025 году. В минувшем сезоне он провёл 39 матчей за клуб, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов. Его контракт истекает в декабре 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 1,8 млн евро.