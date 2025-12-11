16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Актрисы театра "Грань" прочитают любовные стихи в "ЗИМ Галерее" "В начале было счастье": премьера в "СамАрте" и новая глава театра "ЛЕС" В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля "Мамаша Кураж" Театр "Грань" 13 декабря представит спектакль "Эзоп" Участники регионального этапа VII сезона фестиваля "Театральное Приволжье" борются за право попасть на окружной этап

Театр Культура

Театр драмы проводит голосование за лучшую елочную игрушку

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 декабря, в сообществе Самарской драмы "ВКонтакте" и телеграм-канале началось голосование конкурса "Украсим елку в драме вместе".

Жюри отобрало девять работ, принесенных зрителями разных возрастов. Теперь пользователям соцсетей предстоит проголосовать за лучшую елочную игрушку, вдохновленную спектаклями театра драмы.

"От души благодарим всех участников конкурса, вы удивительные мастера с золотыми руками. Все работы, в том числе не вышедшие в финал, украсят елку в "Зимнем саду" (фойе второго этажа театра), вы сможете полюбоваться ими на нашей зеленой красавице", — рассказывают организаторы.

Результаты голосований (один победитель ВК, один победитель в Телеграм) объявят 18 декабря. Театр сохраняет за собой право вручить отдельную награду участнику конкурса, чья работа не выиграла в зрительских голосованиях, но понравилась жюри.

Победители получат пригласительные билеты на два лица на спектакли "Новогоднего Теремка" в январские каникулы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4