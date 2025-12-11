Театр драмы проводит голосование за лучшую елочную игрушку

В четверг, 11 декабря, в сообществе Самарской драмы "ВКонтакте" и телеграм-канале началось голосование конкурса "Украсим елку в драме вместе".

Жюри отобрало девять работ, принесенных зрителями разных возрастов. Теперь пользователям соцсетей предстоит проголосовать за лучшую елочную игрушку, вдохновленную спектаклями театра драмы.

"От души благодарим всех участников конкурса, вы удивительные мастера с золотыми руками. Все работы, в том числе не вышедшие в финал, украсят елку в "Зимнем саду" (фойе второго этажа театра), вы сможете полюбоваться ими на нашей зеленой красавице", — рассказывают организаторы.

Результаты голосований (один победитель ВК, один победитель в Телеграм) объявят 18 декабря. Театр сохраняет за собой право вручить отдельную награду участнику конкурса, чья работа не выиграла в зрительских голосованиях, но понравилась жюри.

Победители получат пригласительные билеты на два лица на спектакли "Новогоднего Теремка" в январские каникулы.