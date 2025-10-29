Юго-Осетинский драматический театр покажет два спектакля в Самаре

В Самаре, с 10 по 11 ноября, пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского государственного драматического театра им. Коста Хетагурова.

На сцене Самарского театра драмы имени М. Горького покажут спектакли "Черная бурка" по пьесе Георгия Хугаева и "Иванов" по пьесе Антона Чехова.

"Развитие творческих связей является ключевой составляющей нашего взаимодействия с другими странами, а искусство театра наглядно демонстрирует, как много у нас общего: стремление к созиданию, сохранение традиций, бережное отношение к родной культуре. И зарубежное направление программы "Большие гастроли" — это наш культурный диалог в рамках международного сотрудничества", — отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Художественный руководитель театра Казбек Джелиев: "Для Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова большая честь вновь выйти на сцену Самарского театра после долгого перерыва. Особенно ценно для нас предстать перед самарскими зрителями, среди которых многочисленная и сплоченная осетинская диаспора. Проект "Большие гастроли" позволяет не только сохранять уникальные культурные традиции Юго-Осетинского театра, но и находить новых ценителей по всей России".

10 ноября, в 18:30 — "Черная бурка" ("Сау нымæт") (16+), спектакль-притча по пьесе Георгия Хугаева, режиссер постановки — Казбек Джелиев.

Постановка рассказывает о верности и предательстве, любви и долге. Этот спектакль — притча и размышление. Актеры перевоплотятся в образы зверей, в которых скрыты типажи людей. Спектакль пройдет на осетинском языке с синхронным переводом.

Продолжительность — 1 час 50 минут без антракта.

11 ноября, в 18:30 — "Иванов" (16+), драма по пьесе Антона Чехова, режиссер постановки — Казбек Джелиев.

Спектакль повествует о помещике Николае Иванове, переживающем глубокий душевный кризис. Он разрывается между приступами тоски и скуки и тягостным чувством вины перед тяжело больной женой, которую разлюбил.

История Иванова становится проекцией целого поколения, живущего без веры и смысла. Инфантильный и неспособный на решительные поступки, герой пытается бежать от проблем, но повсюду его настигают последствия его малодушия.

Режиссерское прочтение раскрывает внутреннюю драму человека, раздавленного собственными противоречиями. Спектакль ставит перед зрителем философские вопросы о фатальности человеческой природы и возможности изменить свою судьбу.

Продолжительность — 2 часа 15 минут с одним антрактом.