Ночью в Самарской области ожидается сильный снег

В воскресенье, 14 декабря, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью местами в Самарской области ожидается очень сильный снег, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает автолюбителям:

— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

— передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

— выходи из дома заблаговременно, не торопись;

— подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.