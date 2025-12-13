Ночью в Самарской области ожидается сильный снег

В воскресенье, 14 декабря, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.
Ночью местами в Самарской области ожидается очень сильный снег, сообщает Приволжское УГМС.
МЧС России напоминает автолюбителям:
— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
пешеходам:
— передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
— выходи из дома заблаговременно, не торопись;
— подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления.
