Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
13 и 14 декабря местами по Самарской области прогнозируют усиление ветра до 27 м/с и сильный снегопад, сообщает региональное ГУ МЧС. Видимость 500 м и менее, на дорогах снежные заносы. В связи с этим в губернии объявлено штормовое предупреждение.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Воздержитесь от использования автотранспорта. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!", — предупреждают в чрезвычайном ведомстве.

