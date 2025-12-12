В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13 и 14 декабря местами по Самарской области прогнозируют усиление ветра до 27 м/с и сильный снегопад, сообщает региональное ГУ МЧС. Видимость 500 м и менее, на дорогах снежные заносы. В связи с этим в губернии объявлено штормовое предупреждение.