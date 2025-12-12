В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

13 и 14 декабря местами по Самарской области прогнозируют усиление ветра до 27 м/с и сильный снегопад, сообщает региональное ГУ МЧС. Видимость 500 м и менее, на дорогах снежные заносы. В связи с этим в губернии объявлено штормовое предупреждение.
"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Воздержитесь от использования автотранспорта. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!", — предупреждают в чрезвычайном ведомстве.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.