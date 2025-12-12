16+
Общество

В выходные в регионе будет морозно и ветрено

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В предстоящие выходные в Самарской области ожидается морозная и ветреная погода, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В пятницу, 12 декабря, днем будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед. Температура воздуха -3…+2 °C. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Ночью пройдет пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 7…12 м/с. Местами возможны снежные заносы. Температура воздуха 0…-5 °C.

Днем в субботу, 13 декабря, синоптики прогнозируют облачность, снег, метель. Ветер северный, 7…12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Ночью осадки сохранятся, а столбик термометра опустится до -8…-13 °C.

В воскресенье, 14 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой снег, позёмок. Ветер Северо-западный, 7…12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха -6…-11 °C. Ночью будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер сменится на западный со скоростью 6…11 м/с. Температура воздуха -11…-16 °C.

По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде декабря ожидается ниже нормы на 2 ºC. 

