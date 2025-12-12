В выходные в регионе будет морозно и ветрено

В предстоящие выходные в Самарской области ожидается морозная и ветреная погода, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".
В пятницу, 12 декабря, днем будет облачно. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед. Температура воздуха -3…+2 °C. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с. Ночью пройдет пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 7…12 м/с. Местами возможны снежные заносы. Температура воздуха 0…-5 °C.
Днем в субботу, 13 декабря, синоптики прогнозируют облачность, снег, метель. Ветер северный, 7…12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Ночью осадки сохранятся, а столбик термометра опустится до -8…-13 °C.
В воскресенье, 14 декабря, будет облачно. Пройдет небольшой снег, позёмок. Ветер Северо-западный, 7…12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха -6…-11 °C. Ночью будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер сменится на западный со скоростью 6…11 м/с. Температура воздуха -11…-16 °C.
По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде декабря ожидается ниже нормы на 2 ºC.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.