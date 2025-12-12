Какие отрасли в Самарской области показали рост в 2025 году

Экономика Самарской области продолжает развиваться, несмотря на сложную ситуацию, обусловленную геополитической обстановкой. Объем валового регионального продукта по итогам года оценивается на уровне 3,2 трлн рублей. Это на 2,6% выше прошлогоднего показателя. Какие отрасли показали рост? Сколько инвестиций привлекли в регион? Как изменилось благосостояние населения? Подводим итоги года вместе с представителями органов власти и публикуем прогноз на ближайшие годы.

Кто в плюсе

Большинство отраслей промышленности Самарской области показывают положительную динамику. Произошло это за счет поддержки внутреннего спроса, необходимости обеспечения импортозамещения и реализации государственного оборонного заказа.

"Целый ряд отраслей демонстрирует положительную динамику: металлургия, производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования, пищевых продуктов, лекарственных средств, медицинских материалов. Важно, что возобновился рост в нашей ключевой отрасли — химии (+5,7%). Наряду с этим жесткие денежно-кредитные условия сдерживают развитие автопрома", — констатировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Нисходящий тренд в нефтедобыче связывают с макроэкономическими параметрами, в том числе снижением мировых котировок и выполнением условий сделки с ОПЕК+ по сокращению добычи, а также высокой ключевой ставкой ЦБ РФ. Последний фактор оказал негативное влияние на автомобильную промышленность, так как он ограничивает доступность кредитов для граждан и лизинга для бизнеса. Однако изменение ситуации с автомобилестроением ожидается в ближайшие годы.

В целом рост промышленности в ближайшие три года прогнозируется в пределах от 7 до 14%. Увеличение объемов производства ожидается не только в автомобилестроении, но и в химии, металлургии и пищевой промышленности. Продолжится развитие производства фармацевтической продукции, беспилотных летательных аппаратов и других авиационных систем, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По показателям развития сферы малого и среднего бизнеса Самарская область входит в десятку лучших регионов России. Количество субъектов МСП в 2025 году достигло 137,4 тысячи единиц. Число самозанятых выросло до 332 тысячи человек (+30%).

Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства Самарской области по итогам года оценивают на уровне 9,8%. Ведь аграриям удалось собрать отличный урожай. В частности, сбор зерна превысил 3,2 млн тонн - на 325 тысяч тонн больше плана.

Больше инвестиций

Правительство Самарской области продолжает вести активную работу по привлечению новых инвестиционных ресурсов в экономику региона. По информации минэкономразвития, всего на данный момент реализуются более 300 проектов. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 1,4 трлн рублей.

В правительстве считают, что дальнейшее наращивание инвестиционной активности будет стимулировать рост экономики. Ожидается, что в ближайшие три года объем инвестиций составит более 2 трлн рублей. Продолжится оказание господдержки проектов, включая налоговые льготы и привлечение региональных и федеральных финансовых ресурсов. Дальнейшее развитие получат инвестиционные площадки. В частности, к концу 2028 года завершится строительство инженерной и транспортной инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ "Тольятти", за счет чего количество резидентов увеличится до 47. В Самаре продолжится работа по созданию одноименного индустриального парка.

Рост зарплат и нехватка кадров

В то же время министр экономического развития и инвестиций отмечает, что на фоне роста инвестиционного и предпринимательского секторов сохраняется высокий кадровый спрос:

"Число открытых вакансий в 9 раз превышает численность зарегистрированных безработных. Причем за первое полугодие на крупных и средних предприятиях создано порядка пяти тысяч новых рабочих мест. И это при минимальном уровне официальной безработицы, которая на сегодняшний день составляет 0,3%. Данный фактор — сдерживающий, и нам с ним предстоит бороться".

При этом продолжается рост показателей благосостояния населения Самарской области. За 7 месяцев средний размер зарплаты превысил 74 тысячи рублей, что на 13,2% выше аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что к концу года показатель достигнет 79 тысяч рублей. Реальная зарплата (рассчитывается с учетом инфляции) прибавила чуть меньше 2,3%, а среднедушевые доходы выросли до 54 тысяч рублей.

Иван Носков, глава г. о. Самара:

"Самара — развитый промышленный центр, столица региона, и ее вклад в общее социально-экономическое развитие Самарской области, конечно, существенный. Итоги по году будем подводить уже в январе, сейчас мы можем говорить об итогах 10 месяцев 2025 года. Объем отгрузки товаров собственного производства составил более 730 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 5,8% вырос объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям. Он оценивается в 81 млрд рублей. Доля города в общем объеме инвестиций в основной капитал в целом по Самарской области составила порядка 25%. Отмечу, что основным источником финансирования являлись собственные средства организаций.

Индекс промышленного производства в Самаре составил 91,6%. Ключевыми отраслями экономики города остаются обрабатывающие производства — их доля в структуре промышленно производства составляет около 70%. Кроме того, стабильный прирост демонстрирует оптовая и розничная торговля.

Напряженной остается ситуация с кадрами. Сегодня на 1356 официально зарегистрированных безработных приходится более 16 тысяч вакансий по всем отраслям. Это, наверное, самая главная проблема города в плане социально-экономического развития.

На 2026 год прогнозируется стабильный прирост всех основных показателей социально-экономического развития, но основной проблемой, вероятнее всего, останется нехватка кадров для наших промышленных предприятий".

Илья Сухих, глава г. о. Тольятти:

"Тольятти является крупным центром автомобильной и химической промышленности, благодаря чему вносит существенный вклад в экономику региона. Ежегодно город обеспечивает около трети от общего объема произведенной промышленной продукции, инвестиций и оборота торговли, более 20% поступлений по налогу на доходы физлиц. Благоприятно на экономике города и региона отражается развитие ТОР "Тольятти", ОЭЗ "Тольятти" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", индустриальных парков, количество резидентов в которых постоянно увеличивается.

В химической отрасли произошло увеличение объемов производства и реализации продукции за счет постепенного преодоления логистических проблем. АвтоВАЗ также рассчитывает на постепенное преодоление возникших проблем, в том числе благодаря мерам господдержки, и к началу 2026 года планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе (при условии улучшения ситуации на рынке). Рост наблюдается также в пищевой промышленности, машиностроении, производстве электрооборудования, металлургии. Продолжена положительная динамика инвестиционной деятельности. До конца года мы ожидаем не менее 85 млрд инвестиций в развитие города.

Развитие Тольятти продолжается. Создаются новые предприятия и рабочие места (открыто около 8 тысяч вакансий), растут доходы населения (средняя зарплата выросла до 85,2 тысячи рублей), строятся и ремонтируются объекты инфраструктуры, благоустраиваются общественные территории.

Дальнейшее развитие будет во многом зависеть от внешнеэкономической ситуации, состояния мировых и российских рынков, кредитно-денежной политики, степени адаптации экономики города к новым условиям и эффективности принимаемых государственных мер. Главные приоритеты — сохранение и повышение благополучия населения, создание комфортной, безопасной и экологичной среды для жизни".