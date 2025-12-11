16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50% Т2 обновляет тарифную линейку Горизонты возможностей: определены лауреаты Научной премии Сбера 2025 Эксперты назвали лучшего CEO в России Билайн модернизировал сеть 4G в городских микрорайонах Самарской области

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн объявил о запуске акции "Выгода в трейд-ин"*. Клиенты могут обновить свой смартфон и сэкономить до 50% от стоимости нового устройства.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Желающие обменять своё устройство в Билайне смогут не только вычесть выкупную стоимость их старого смартфона при покупке нового, но и получить дополнительную скидку до 15 000 рублей при выборе моделей, участвующих в акции. Таким образом, покупка нового смартфона может стать значительно дешевле обычной, а совокупная выгода — заметно выше стандартного трейд-ин.

Акция действует на устройства различных брендов, что делает её доступной для широкого круга клиентов. Одно из самых привлекательных предложений — iPhone 17 Pro 256 Гб. Это флагман нового поколения с мощным процессором, улучшенной системой камер и увеличенной автономностью. Он сочетает высокую производительность, премиальный дизайн и передовые технологии.

Механика участия проста и прозрачна. Достаточно прийти в офис Билайна с паспортом: специалист проверит устройство, оценит его технические параметры и сразу назовет точную стоимость. Процедура занимает около 15 минут, и даже если клиент решит отказаться от обмена, оценка остаётся полностью бесплатной. После проверки можно сразу выбрать новый смартфон — процесс сдачи старого и покупки нового происходит одновременно.

Билайн принимает устройства разных брендов, от популярных до бюджетных, что делает участие в акции максимально гибким. Акция действует в офисах Билайна с 1 декабря 2025 года по 29 января 2026 года или до окончания акционных товаров. В ней могут принять участие физические лица**, достигшие возраста 18 лет.

Полные условия, список принимаемых устройств и критерии оценки доступны на сайте Билайна в разделе трейд-ин.

Трейд-ин — сдача бывшего в употреблении абонентского устройства в офис и использование его выкупной цены в качестве выгоды (скидки) на покупку нового устройства по акции.

* Акция действует в офисах продаж Билайн в РФ (кроме г. Калининграда и Калининградской области).

** Согласно внутренним правилам и требованиям партнёров к оформлению услуги "Трейд-ин", стороной Договора купли-продажи бывшего в употреблении устройства, приобретаемого партнёром ООО "Белмонт Трейдинг Восток", могут являться только граждане РФ.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yb85vy

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4