Билайн модернизировал сеть 4G в городских микрорайонах Самарской области

Билайн увеличил емкость сети 4G* в зоне жилых массивов в Самаре, Жигулевске, Сызрани и Тольятти. Надежность покрытия повысилась в результате запуска новых базовых станций и модернизации уже работающего телеком-оборудования на сети оператора. Теперь пользователи смотрят сериалы, проводят время в онлайн-играх, учатся по видеосвязи с еще более уверенным сигналом.
Обновленное качество онлайн-сервисов стало доступно для жителей Самары вблизи многоквартирных домов на улицах Владимировская, Губанова, Декоративная Культура и Черемшанская. Стабильное интернет-соединение позволяет самарцам созваниваться с родными с четким звуком и отправлять медиа в мессенджерах не только в зоне жилой застройки, но и в находящихся рядом аптеках, магазинах и кафе.
В Жигулевске загружать видео в соцсетях, оплачивать покупки в онлайн-магазинах теперь удобнее для жильцов микрорайона Александровское поле, в Сызрани — в многоэтажных домах по ул. 21-я линия, а в Тольятти — на ул. Автостроителей и Никонова. Сеть 4G для тольяттинцев укрепили и на Южном шоссе, неподалеку от технического музея им. К. Г. Сахарова, куда местные и гости города приходят отдохнуть и получить новые знания.
Параметры сети Билайна стали лучше и в пригородах Самарской области. Например, в поселках Алексеевка вблизи города Кинель, Покровская площадка под Чапаевском и Федоровка рядом с Тольятти. Кроме того, недалеко от столицы качество мобильного интернета повысилось для жителей поселков Винтай и Козелки, а также для пассажиров на ж/д станции Ягодная.
"Билайн активно развивает сеть 4G в регионе, чтобы жители могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий, а работа онлайн-сервисов была стабильной и качественной. Модернизация сети четвертого поколения в жилых массивах и пригородах — лишь часть нашей программы по расширению емкости и надежности покрытия, которая продолжится и в новом году. Мы уверены, что это откроет дополнительные возможности для работы, развлечения и общения клиентам из разных уголков области", — прокомментировал директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.
*4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.
