Призовой фонд Научной премии Сбера превысит 100 млн рублей

Общий призовой фонд Научной премии Сбера в 2025 году вырос более чем на треть по сравнению с предыдущими тремя сезонами и теперь составит 108 млн рублей. Размер вознаграждения для победителей вырос во всех номинациях. В трёх основных номинациях — "Физический мир", "Науки о жизни" и "Цифровая вселенная" — лауреаты получат по 30 млн рублей каждый.

Премия для молодых учёных в номинациях "AI в науке" увеличилась до 5 млн. Кроме того, учёные, использующие искусственный интеллект для научных открытий, получат 1 млн рублей на облачные вычисления.

"Наша задача — дать учёным все возможности, чтобы их открытия находили применение в России и служили на благо развитию нашей страны. Для нас принципиально важно поддерживать и состоявшихся учёных, и молодых исследователей, которые только начинают свой большой путь в химии, биологии, физике, математике и других дисциплинах. Сегодня именно наука является основой технологического суверенитета страны и гарантией её успешного будущего. Научная премия Сбера становится символом высокого признания среди научного сообщества, вдохновляющим учёных на новые достижения и открытия", — отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка.

Учёные советы номинаций премии возглавляют академики Российской академии наук, что обеспечивает высочайший уровень оценки достижений.

Номинацию "Науки о жизни" курирует учёный совет под руководством Ольги Донцовой, академика и член Президиума РАН, заведующей кафедрой химии природных соединений МГУ. Эта область охватывает биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, что напрямую влияет на качество жизни людей.

Учёный совет номинации "Цифровая вселенная" возглавил Дмитрий Трещёв, академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова РАН. Сюда входят математика, компьютерные науки, искусственный интеллект и машинное обучение — ключевые драйверы развития современной экономики и технологий.

Руководство учёным советом в номинации "Физический мир" взял на себя Алексей Хохлов, академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ. Номинация поддерживает фундаментальные науки: физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки, необходимые для глубокого понимания нашего мира.

Применение искусственного интеллекта в научных исследованиях кандидатов на премию осуществляет экспертный совет под руководством члена-корреспондента РАН, ректора Университета Иннополис Александра Гасникова.

Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В состав комитета в этом году также вошли лауреаты премии прошлых лет академики РАН Юрий Оганесян и Сергей Лукьянов, представители Сбербанка Александр Ведяхин, Андрей Белевцев и Альберт Ефимов, а также академик РАН Валентин Пармон.

Научная премия Сбера отмечает учёных, работающих в России, за их выдающиеся фундаментальные достижения за последнее десятилетие и созданный задел для будущих открытий. Для молодых исследователей в возрасте до 36 лет предусмотрены специальные номинации "AI в науке". В них отмечаются яркие достижения, полученные за последние 5 лет с применением искусственного интеллекта по направлениям основных номинаций премии.

Право номинировать кандидатов имеют приглашённые Сбером российские научные, исследовательские и образовательные организации, технологические компании, а также ведущие учёные и лауреаты прошлых лет. Заявки рассматривают эксперты из академического сообщества, а лауреатов определяет комитет из авторитетных учёных, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Победителей наградят 9 декабря 2025 года в Москве на торжественной церемонии.