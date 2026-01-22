39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют ИИ

Искусственный интеллект прочно вошёл и в корпоративную практику: 39% организаций уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач: документооборота, финансов и HR. О главных выводах исследования СберАналитики и Сбер Бизнес Софт в области автоматизации бизнес-процессов в российских компаниях по итогам 2025 года рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Sber Process Mining Conf.

По данным опроса, чаще всего в компаниях автоматизируют документооборот и обработку заявок (70%), бухгалтерию и финансовый учёт (55%), HR-процессы (34%), стратегическое планирование (34%) и поддержку клиентов (30%). В каждой четвёртой компании — продажи и маркетинг (по 25%). 19% компаний используют ИИ для решения креативных задач.

Самые распространённые инструменты автоматизации в компаниях — электронный документооборот (ЭДО) (43%), CRM (42%), чат-боты и голосовые ассистенты (42%), ИИ-агенты и ассистенты (39%), ERP (24%) и бизнес-аналитика (BI) (23%). При этом внедрение ИИ-ассистентов для автоматизации первой линии поддержки или колл-центра даёт быстрый бизнес-эффект и сокращает расходы на оплату труда до 30–40%.

45% респондентов отмечают, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи. Более трети опрошенных констатируют снижение доли ручных операций (37%) и количества ошибок в документах и отчётах (36%). Среди позитивных изменений также называют улучшение качества клиентского сервиса (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных издержек (22%).

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Внедрение искусственного интеллекта в цифровизацию бизнес-процессов затрагивает компании разного масштаба и географии. 38% участников опроса относятся к крупному бизнесу, около трети — к среднему, 22% — к малому. 49% компаний представляют мегаполисы, 48% — крупные и средние города. Автоматизация перестала быть прерогативой крупных игроков и столичных регионов. Бизнес в разных городах России внедряет цифровые инструменты, причём не только ЭДО и CRM, но также ИИ-решения. Сегодня Сбер реализует более 3 тыс. проектов цифровой трансформации вместе со своими клиентами. Это дает им возможность в течение двух лет увеличить свою выручку на 48%. При этом растет и количество тех, кто реализует Gen-AI-трансформацию со Сбером. Мы видим потенциал десятикратного увеличения числа компаний, использующих Gen-AI решения Сбера к концу 2026 года".

Исследование прошло в ноябре 2025 года по всей России на основе опроса в аналитической панели СберАналитики "Качественные и количественные исследования". В опросе приняли участие 559 респондентов.

Конференция Sber Process Mining Conf проходит в Москве. Участники обсуждают, как искусственный интеллект меняет процессную аналитику, какие перспективы открывает интеграция AI-агентов и с какими вызовами сталкивается бизнес, внедряя новые технологии. Кейсами применения Process Mining делятся эксперты из "Аэрофлота", "МегаФона", "Норникеля", правительства Липецкой области, девелопера Sminex, страховой компании "Ренессанс Жизнь" и других компаний из разных отраслей. Отдельная программа предусмотрена для студентов — это экскурсия по штаб-квартире, встреча с HR-командой и интеллектуальная игра, победители которой получат шанс пройти отбор на стажировку в Сбере.