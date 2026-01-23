Мировые стандарты видеосвязи в DION: новые кодеки экономят трафик и улучшают качество изображений на 25%

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) улучшает качество онлайн-звонков благодаря двум нововведениям: внедрению кодека VP9 для видеозвонков и кодека AV1 для демонстраций экрана.

Десктоп-приложение DION перешло на использование кодекa VP9 на исходящем видеопотоке от камеры. Благодаря этому удалось отказаться от устаревшего кодека VP8 и технологии Simulcast. Ранее из-за нее устройство пользователя с включенной камерой было вынуждено отправлять сразу несколько копий видеопотоков, что создавало избыточную нагрузку на приложение и сеть. Переход на VP9 позволил сократить объем передаваемых данных до 35%, что снижает нагрузку на корпоративную сеть и уменьшает риски прерывания связи. При этом качество изображения для участников звонка выросло на 25%. Теперь сотрудники могут сосредоточиться на обсуждении задач, не отвлекаясь на зависания, размытые изображения или проблемы со связью.

Для демонстрации экрана в десктоп-приложении и веб-версии команда DION перешла к отправке потока в кодеке AV1. В сравнении с кодеком VP8 он существенно экономит битрейт. Технологию уже активно тестируют западные лидеры рынка UC. Относительно других кодеков при одинаковом качестве изображения AV1 снижает нагрузку на сетевую инфраструктуру примерно на 20 процентов, благодаря лучшему сжатию данных.

"Команда DION постоянно работает над R&D-задачами в области видеосвязи. Наша цель — обеспечить пользователям платформы безупречное качество онлайн-коммуникации независимо от внешних условий. Внедрение кодека VP9 для видеозвонков позволяет соответствовать менее строгим требованиям сети, AV1 для демонстрации экрана, в свою очередь, обеспечивает передачу максимально четкого изображения при минимальной нагрузке на интернет-канал", — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.