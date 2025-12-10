16+
ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 проводит крупный проект по импортозамещению в компании "РусГидро"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ.
ИТ-холдинг Т1 реализует масштабный проект по переходу электроэнергетического холдинга "РусГидро" с SAP на отечественную платформу 1С, обеспечивающую автоматизацию финансово-экономического управления в исполнительном аппарате и 22 филиалах компании. Миграция на новую систему станет важным элементом цифровой трансформации энергохолдинга.

Решение о переходе на отечественную платформу принято в рамках реализации долгосрочной программы импортозамещения. Предшествующая система SAP исчерпала срок эксплуатации, и компания приступила к выбору новой технологической платформы. Компания "РусГидро" рассмотрела несколько российских решений, и в итоге выбор был сделан в пользу 1С. Ключевую роль сыграло то, что в периметр холдинга входит более 90 компаний, значительная часть которых уже работает на 1С, — это позволило сформировать единый и однородный ИТ-ландшафт и снизить нагрузку на пользователей и ИТ-подразделение.

Проект начался с масштабного обследования, в ходе которого с применением подходов системной инженерии было определено свыше 2500 требований и выявлено более 2000 особенностей, не покрываемых типовой конфигурацией. Их реализация потребовала серьёзного объёма кастомизации: трудоёмкость доработок в 1С: ERP Управление холдингом превышает 100 тысяч человеко-часов. Проект включает восемь функциональных областей и четыре технологических блока, а также сложную интеграцию с другими информационными системами и пятьюдесятью интеграционными потоками.

"Это один из самых масштабных и сложных проектов, реализуемых в энергетическом секторе. Сложность заключается в большом объёме кастомизации, необходимом для работы с уникальными требованиями отрасли. Для управления таким масштабом применялась собственная методология ИТ-холдинга Т1 и DevOps-подход, который позволил значительно сократить время между внесением изменений в код и их появлением у конечных пользователей. Это обеспечивает стабильную скорость поставки, раннее выявление критически важных дефектов и повышает гибкость компании в условиях быстро меняющегося рынка. Проект имеет стратегическое значение для оптимизации бизнес-процессов и создания прочной технологической базы для цифровой трансформации "РусГидро", — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам.

"Проект перехода на отечественную платформу — это важный этап программы импортозамещения и цифровизации. Дополнительным вызовом стало изменение географии работы исполнительного аппарата: в середине проекта "РусГидро" осуществило релокацию в Красноярск. Перестройка рабочих процессов и частичное изменение состава участников проекта создали определенные трудности, но команда проекта оперативно перестроила взаимодействие и выдерживает темпы реализации", — подчеркнул Сергей Хомяков, директор департамента информационных технологий и цифрового развития "РусГидро".

Над проектом работает почти 600 специалистов: около 170 — со стороны Т1 и более 400 — со стороны "РусГидро".

