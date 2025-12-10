Эксперты назвали лучшего CEO в России

Ассоциация менеджеров признала генерального директора МегаФона Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны. Он был удостоен главной награды рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" — лучший высший руководитель.

"Топ-1000 российских менеджеров" считается одним из наиболее авторитетных бизнес-рейтингов и важным барометром деловой репутации в России, победа в нём говорит о реальном признании профессионального сообщества.

"В этом году академики премии — ведущие топ-менеджеры из разных отраслей — проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало "Лучшим высшим руководителем в России". Под его руководством МегаФон успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране", — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

"В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране", — отметил Хачатур Помбухчан.

Под руководством Хачатура Помбухчана МегаФон прошел один из самых результативных периодов в своей истории и стал мобильным оператором номер один в стране, объединив технологическое лидерство, подтверждаемое независимыми исследованиями на протяжении девяти лет, и устойчивое превосходство в ключевых финансовых показателях.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно с 2001 года. Он считается одним из самых устойчивых профессиональных ориентиров в бизнес-среде. Его принцип — "лучшие выбирают лучших": топ-менеджеры крупных компаний оценивают достижения коллег в своих направлениях. Такой формат показывает реальное признание внутри отрасли. Проект курирует Ассоциация менеджеров, а результаты традиционно публикует "Коммерсантъ".

Полный список победителей доступен на сайте.