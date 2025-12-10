16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК выяснил, что самые терпеливые предприниматели живут в Москве, а безопаснее всего открывать бизнес в Рязани Страховой Дом ВСК стал компанией года в области клиентского сервиса Цифровой случай: новый ролик Росгосстраха подсказывает, как заявить о ДТП в смартфоне Росгосстрах за три квартала выплатил по полисам страхования жилья 1,36 млрд рублей Почти каждый второй россиянин сталкивался с кражей

Страхование Финансы

ВСК выяснил, что самые терпеливые предприниматели живут в Москве, а безопаснее всего открывать бизнес в Рязани

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Наибольшие опасения и страхи в 2026 году у предпринимателей вызывает повышение налоговой нагрузки. Тем не менее страдает российский бизнес и от традиционных катаклизмов: аварий, ЧП и стихийных бедствий. По данным Страхового Дома ВСК, в 2025 году почти треть обращений со стороны компаний-владельцев полисов страхования имущества были связаны с заливами водой. На втором месте — кражи (13%), на третьем — наезд транспортного средства (11%).

По оценкам Страхового Дома ВСК, в число распространенных причин обращений юридических лиц в рамках страхования имущества также вошли пожары (10%), аварии систем отопления, канализации и водоснабжения (8%), бой стекол, витрин и зеркал (7%), а также непреднамеренные ошибки в эксплуатации или обслуживании коммерческих помещений (6%).

Меньше всего происшествий с имуществом юридических лиц в 2025 году было зарегистрировано в Рязанской области (2%), Ростовской области (2,5%), Свердловской области (3%). Рекордсменом по количеству страховых случаев является Москва — на столицу приходится 38% ЧП.

Самая значительная сумма в рамках страхования имущества юрлиц в этом году была получена предпринимателем в Самарской области — больше 296 млн рублей. Другой пример крупной выплаты — компенсация бизнесмену из Краснодарского края из-за стихийного бедствия. Она составила 165 млн рублей. В Москве серьезный ущерб от стихии бизнесу не грозит — самая большая выплата в 2025 году в связи с пожаром в офисном здании не превышает 9 млн рублей.

В числе необычных происшествий аналитики ВСК выделяют страховой случай, связанный с ударом молнии, который повлек за собой возгорание. ЧП произошло в Саратовской области. Выплата пострадавшему предпринимателю составила более 1,8 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4