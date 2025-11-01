16+
Страховой Дом ВСК получил награду за системное развитие агентской сети

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК стал лауреатом XI Форума лидеров страхового рынка в номинации "За развитие агентского канала", что подтверждает статус компании как лидера по масштабированию агентской сети в стране.

Награда престижного отраслевого форума отражает результаты реализации обновленной стратегии ВСК, направленной на привлечение и удержание агентов. Так, по итогам первых восьми месяцев 2025 года количество агентов увеличилось на 3,1 тысячи человек, а общее количество страховых агентов по прогнозам достигнет 25 000 к концу года. В прошлом году агентская сеть увеличилась на треть — выросла с 15 до 20 тысяч страховых агентов. На сегодня через канал реализуется 46% от общего объема сборов ВСК через посредников, что подчеркивает его ключевую роль в дистрибуции.

Диплом подтверждает лидирующие позиции ВСК и амбициозную цель — войти в топ-3 страховщиков России по размеру агентской сети. Инвестиции в человеческий капитал, программы поддержки и цифровые инструменты делают агентский канал ВСК ключевым активом для будущего роста.

Форум лидеров страхового рынка — дискуссионная площадка руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране, главных страховых регуляторов и всех тех, кто формирует будущее страхования в стране. Организаторами форума выступили АСН, "Регламент" и АЦ "БизнесДром" при поддержке ВСС и РСА.

