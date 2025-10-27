16+
ВСК и Контур назвали регионы, где происходит больше всего происшествий с велосипедистами и самокатчиками

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На фоне рекордных продаж средств индивидуальной мобильности в 2025 году Ростовская область и Санкт-Петербург возглавили антирейтинг регионов по числу происшествий с самокатчиками, тогда как велосипедисты чаще всего "страдают" в Ростовской области и Краснодарском крае — данные совместного исследования экосистемы для бизнеса Контур и Страхового Дома ВСК.

В совместном исследовании экосистемы для бизнеса Контур и Страхового Дома ВСК аналитики перечислили регионы, где в 2025 году фиксируется наибольшее число происшествий с велосипедистами и самокатчиками. Инциденты с велосипедистами чаще происходили в Ростовской области (26% ЧП), Краснодарском крае (10%), а также в Татарстане, Пермском крае, Курганской и Нижегородской областях (по 7%). А с самокатчиками — в Ростовской области и в Санкт-Петербурге (по 25%).

Вместе с тем, специалисты отмечают, что все происшествия при поездках на самокатах не приводили к серьезным травмам, которые бы требовали госпитализации. При падении с самоката застрахованным выплачивалось в среднем 23,6 тысячи рублей.

При инцидентах с велосипедистами в 93% случаев также не понадобилась помощь медиков в условиях стационара; в 7% случаев пострадавшие оказывались в больнице. Сумма средней страховой выплаты составила 9,4 тысячи рублей.

По данным аналитиков, на двух крупнейших маркетплейсах с марта по сентябрь 2025 года россияне приобрели более 700,5 тысяч самокатов (+30% к объему заказов в 2024 году) на 2,5 миллиарда рублей. Средний чек за них составил 3 720 рублей. Велосипедов приобретено 223,6 тысяч (в 2,5 раза больше, чем в сезоне 2024 года) на 3,2 миллиарда рублей. Чаще всего их покупали за 13 923 рубля.

Выросла популярность и электросамокатов: с весны по начало осени текущего года было куплено свыше 30,5 тысяч таких средств индивидуальной мобильности, что почти в 3 раза больше, чем в прошлогоднем сезоне. В общей сложности селлеры выручили за них более 738,3 миллионов рублей, утроив объем выручки за тот же период годом ранее. Средний чек за электросамокаты несколько снизился и составил 20,7 тысяч рублей (-12,55% к прошлому году).

Но, несмотря на троекратный рост продаж, электросамокаты по-прежнему сильно уступают в спросе на маркетплейсах обычным самокатам и велосипедам: как и в прошлом сезоне, продажи СИМ без электромоторов превышают число покупок электросамокатов в десятки раз.

