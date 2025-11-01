Росгосстрах удостоен диплома за вклад в развитие онкострахования

Системная работа Росгосстраха по продвижению продуктов страхования от онкологических и других критических заболеваний получила признание профессионального сообщества. На состоявшемся в Москве XI Форуме лидеров страхового рынка компания была удостоена диплома за развитие онкострахование. Эту награду члену Правления — операционному директору Росгосстраха Евгению Ильину вручил модератор форума, генеральный директор агентства "БизнесДром" Павел Самиев.

Росгосстрах запустил доступные по цене программы онкострахования уже более 5 лет назад, и сегодня является одним из лидеров в этом сегменте страхового рынка. Только за последний год количество полисов от онкозаболеваний, оформленных россиянами в компании, в целом по стране увеличилось на 40%, а в ряде регионов спрос на такие страховки вырос в 3-5 раз.

Страховщик отмечает заметный всплеск спроса на онкополисы у людей в возрасте 30–40 лет, а также у молодых родителей, которые страхуют не только себя, но и всю семью, включая детей. За первое полугодие 2025 года число застрахованных детей и подростков выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С учетом введенной Росгосстрахом ценовой градации продуктов для клиентов разных возрастов, для молодых людей полис онкострахования обойдется дешевле, чем для более старшего поколения.

Продукты онкострахования Росгосстраха призваны помочь застрахованным справиться со смертельно опасными болезнями. В случае выявления онкологического заболевания клиенту будет организовано лечение в ведущих клиниках нужного профиля, а также при необходимости реабилитационно-восстановительные мероприятия. В покрытие продуктов входит и единовременная денежная выплата 200 тыс. рублей — с целью частично возместить потерю дохода из-за болезни. Во время лечения застрахованному и членам его семей оказывается психологическая поддержка, что тоже очень важно в такой ситуации.

"Страховка от рака — это элемент рационального и осознанного отношения к своей жизни и к проблемам, с которыми, возможно, придется столкнуться семье в случае выявления болезни. Вместе с полисом человек приобретает финансовую подушку безопасности, четкий план при заболевании и постоянную поддержку специалистов, — подчеркивает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАС СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Сегодня средняя стоимость полиса составляет около 8 тыс. рублей в год, при этом медицинская помощь застрахованным оказывается на многие миллионы. Например, мы оплачивали лечение рака лёгких у клиента из Рязанской области на 7,1 млн рублей, рака предстательной железы у страхователя из Московской области на 5,9 млн рублей, рака молочной железы у клиентки из Владимирской области на 5,6 млн рублей. Мы постоянно совершенствуем наши продукты онкострахования и сегодня предлагаем их не только как индивидуальные или семейные программы защиты, но и как элемент заботы о здоровье трудовых коллективов наших корпоративных клиентов: компаний, предприятий, организаций".