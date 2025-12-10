16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как работает онкострахование: Росгосстрах начинает предновогоднюю просветительскую кампанию с фондом "Не напрасно" ВСК выяснил, что самые терпеливые предприниматели живут в Москве, а безопаснее всего открывать бизнес в Рязани Страховой Дом ВСК стал компанией года в области клиентского сервиса Цифровой случай: новый ролик Росгосстраха подсказывает, как заявить о ДТП в смартфоне Росгосстрах за три квартала выплатил по полисам страхования жилья 1,36 млрд рублей

Страхование Финансы

Как работает онкострахование: Росгосстрах начинает предновогоднюю просветительскую кампанию с фондом "Не напрасно"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росгосстрах и фонд "Не напрасно" запустили совместную просветительскую кампанию по теме онкострахования. Партнеры делятся проверенной информацией, рекомендациями от врачей и тех, кто столкнулся с раком сам или у близкого, а также изучают мнения россиян об онкостраховании и глубже знакомятся с потребностями пациентов и сложностями, с которыми они встречаются.

Также часть средств, вырученных Росгосстрахом от оформления полисов онкострахования и страхования от критических заболеваний в декабре, будет направлена на поддержку людей с онкологическими заболеваниями.

Как показал опрос, только половина жителей России уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение онкологического заболевания. Почти каждый шестой респондент (17,2%) готов в этом случае отдать все свои сбережения ради близкого. При этом рак остается второй причиной смертности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным института имени Герцена, в 2024 году в России было выявлено около 700 тысяч случаев злокачественных опухолей, рост показателя по сравнению с 2023-м составил 3,6%.

Обеспечить человеку полноценное качественное лечение быстро, без ожидания и очередей позволяет онкострахование, о котором в России пока еще мало кто знает. Вокруг этой темы много вопросов: насколько доступны такие полисы для среднестатистического жителя нашей страны, покрывают ли страховые компании расходы на лекарства, процедуры и реабилитацию, включен ли транспорт и другие услуги, если необходимо ехать в медицинский центр в другой город, с какими клиниками сотрудничают страховые, возможно ли лечение за рубежом и так далее.

Чтобы развеять мифы, заблуждения и ответить на волнующие вопросы на тему онкострахования, Фонд медицинских решений "Не напрасно" и СК "Росгосстрах" в течение всего декабря проводят большую просветительскую кампанию. Следить за новостями можно в соцсетях фонда.

"Вопросами онкострахования человек, как правило, занимается в последнюю очередь, с одной стороны, это понятное отношение к жизни: думать, что тема рака тебя не коснется. Но с другой стороны, в своей работе мы видим, что онкологические заболевания затрагивают почти каждого пятого человека, поэтому осознанный подход к своему здоровью вкупе со своевременным скринингом — возможность снизить риски. При этом многие люди почти ничего не знают об онкостраховании, иногда даже не подозревают, что у них уже есть онкостраховка, включенная в комплексные полисы добровольного медицинского страхования. И наша задача здесь повысить их осведомленность в этой теме, дать информацию, которая поможет сделать выбор, даст больше инструментов для заботы о себе и близких", — отмечает Ирина Михайлова, ВРИО исполнительного директора фонда "Не напрасно".

"Декабрь — время, когда принято подводить итоги и планировать важные дела на следующий год. Мы верим, что благодаря нашему проекту многие жители нашей страны нацелятся на заботу о себе и здоровье своих близких, узнают больше о профилактике, онкоскринингах и комплексах обследований, которые помогут чувствовать себя увереннее, а в случае заболевания — обнаружить его как можно раньше", — говорит Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

Чтобы определить индивидуальные риски развития рака и получить персональные рекомендации по снижению вероятности заболеть, можно пройти тест "Скрин" от фонда "Не напрасно". Алгоритмы системы подскажут, на что нужно обратить особое внимание, к какому специалисту обратиться за консультацией и какие меры предпринять.

Также каждый может принять участие в исследовании отношения россиян к онкострахованию. Заполнить анкету можно за 3-4 минуты анонимно. Результаты опроса будут использованы для реализации проекта "Забота, которая спасает жизни".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4