16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Добровольное автострахование: зачем нужно КАСКО ВСК и Профи.ру запускают страховую защиту для исполнителей услуг Как найти билеты в Питер на самолёт дешёвые без лишних заморочек "Авито Недвижимость" подарила более 100 тыс. страховок арендодателям квартир Чистая прибыль Росгосстраха за 9 месяцев 2025 года достигла 7,6 млрд рублей

Страхование Финансы

Добровольное автострахование: зачем нужно КАСКО

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Фото: предоставлено Т-Банком

Что такое добровольное автострахование

КАСКО — это страхование, которое оформляется по желанию автовладельца. Оно покрывает риски, не предусмотренные обязательной страховкой ОСАГО. Главное преимущество в том, что при любом ущербе автомобилю — будь то ДТП по вашей вине, угон или падение дерева — вы получаете компенсацию. Оформляя каско страхование, вы снижаете финансовую нагрузку при любой нештатной ситуации.

Когда особенно актуально оформление

— Новая или дорогая машина
— Авто куплено в кредит или лизинг
— Частые поездки в крупных городах с интенсивным движением
— Нет возможности самостоятельно покрыть ремонт в случае серьёзного ДТП
— Водитель с небольшим стажем

Если ваш автомобиль ежедневно участвует в городском трафике, КАСКО — способ сохранить спокойствие и финансовую стабильность.

Что может покрыть КАСКО

Полис может включать:

— Ущерб при аварии (включая вашу вину)
— Угон или кражу
— Воздействие стихий (наводнение, пожар, град)
— Противоправные действия
— Повреждения на парковке, во дворе, от падения льда или дерева

Вы сами выбираете, какие риски включить, исходя из условий эксплуатации автомобиля.

Как формируется стоимость

Цена зависит от:

— рыночной стоимости автомобиля,
— его марки, модели, года выпуска,
— стажа и возраста водителя,
— наличия охранных систем,
— условий хранения,
— истории страхования (если были страховые случаи — это влияет на тариф),
— типа покрытия (полное или ограниченное).

Вы можете выбрать вариант с франшизой, чтобы уменьшить цену — при этом берёте на себя часть небольших расходов.

Как быстро оформить

Онлайн-сервисы позволяют ввести данные и за несколько минут получить предложения от страховых партнёров. После оплаты полис высылается на e-mail и регистрируется официально. В большинстве случаев осмотр автомобиля не требуется.

Электронный полис — это удобно

Документ полностью легален, действует наравне с бумажным и признаётся всеми службами. Его удобно хранить и всегда можно распечатать при необходимости.

Почему это выгодно

КАСКО даёт уверенность, что даже в случае серьёзного ущерба или угона вы не останетесь один на один с проблемой. Это особенно важно, если автомобиль — часть вашего дохода или незаменимое средство передвижения.

Реклама. АО "Т Страхование", ОГРН ОГРН 1027739031540, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673, erid: 2SDnjcj9uJX

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2