Добровольное автострахование: зачем нужно КАСКО

Что такое добровольное автострахование

КАСКО — это страхование, которое оформляется по желанию автовладельца. Оно покрывает риски, не предусмотренные обязательной страховкой ОСАГО. Главное преимущество в том, что при любом ущербе автомобилю — будь то ДТП по вашей вине, угон или падение дерева — вы получаете компенсацию. Оформляя каско страхование, вы снижаете финансовую нагрузку при любой нештатной ситуации.

Когда особенно актуально оформление

— Новая или дорогая машина

— Авто куплено в кредит или лизинг

— Частые поездки в крупных городах с интенсивным движением

— Нет возможности самостоятельно покрыть ремонт в случае серьёзного ДТП

— Водитель с небольшим стажем

Если ваш автомобиль ежедневно участвует в городском трафике, КАСКО — способ сохранить спокойствие и финансовую стабильность.

Что может покрыть КАСКО

Полис может включать:

— Ущерб при аварии (включая вашу вину)

— Угон или кражу

— Воздействие стихий (наводнение, пожар, град)

— Противоправные действия

— Повреждения на парковке, во дворе, от падения льда или дерева

Вы сами выбираете, какие риски включить, исходя из условий эксплуатации автомобиля.

Как формируется стоимость

Цена зависит от:

— рыночной стоимости автомобиля,

— его марки, модели, года выпуска,

— стажа и возраста водителя,

— наличия охранных систем,

— условий хранения,

— истории страхования (если были страховые случаи — это влияет на тариф),

— типа покрытия (полное или ограниченное).

Вы можете выбрать вариант с франшизой, чтобы уменьшить цену — при этом берёте на себя часть небольших расходов.

Как быстро оформить

Онлайн-сервисы позволяют ввести данные и за несколько минут получить предложения от страховых партнёров. После оплаты полис высылается на e-mail и регистрируется официально. В большинстве случаев осмотр автомобиля не требуется.

Электронный полис — это удобно

Документ полностью легален, действует наравне с бумажным и признаётся всеми службами. Его удобно хранить и всегда можно распечатать при необходимости.

Почему это выгодно

КАСКО даёт уверенность, что даже в случае серьёзного ущерба или угона вы не останетесь один на один с проблемой. Это особенно важно, если автомобиль — часть вашего дохода или незаменимое средство передвижения.