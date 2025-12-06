Депутаты Самарской губдумы прокомментировали прямую линию губернатора

Формат прямой линии - наиболее востребованная форма взаимодействия власти и людей, отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, комментируя прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева.

"Впечатления от диалога губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева с жителями Самарской области самые положительные, - делится спикер губдумы. - Поступило более 4,5 тысячи обращений жителей региона, и каждому человеку будет дан конкретный ответ. Сам губернатор на каждый прозвучавший в эфире вопрос дал прямой искренний ответ. Тут же были даны и конкретные поручения, исполнение которых глава региона обещал проверить лично. Вячеслав Андреевич всегда готов к обсуждению с жителями самых сложных проблем. И в ходе прямой линии он не раз давал понять, что вопрос, как чувствуют себя люди, для него не менее важен, чем вопрос, как чувствует себя экономика.

Глава области рассказал и о текущей ситуации в экономике. Самое главное — экономика растет, трудности преодолеваются. Инвестиции выросли на 30 миллиардов рублей, реализовано 25 крупных промышленных проектов, растут налоговые поступления, растет и средняя заработная плата в регионе. В целом все отрасли промышленности, по словам губернатора, демонстрируют положительную динамику".

Геннадий Котельников подчеркнул, что особое внимание уделяется социальной инфраструктуре: "Увеличивается бюджетное финансирование на капитальный ремонт школ, больниц и детских садов, активно ведется ремонт дорог и благоустройство, значительно обновлен транспортный парк, решаются вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Все позиции Вячеслав Андреевич подкрепил четкими цифрами и фактами".

Он также отметил, что много вопросов поступило не только из городов, но и из муниципальных районов. "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы. В целом эти проблемы хорошо знакомы и депутатам Самарской губернской думы, у нас с людьми тоже хорошая обратная связь. Жители связывают будущее своего города, района, села с той многогранной работой, которая проводится по развитию всего нашего региона. Поэтому, еще раз подчеркиваю, диалог власти и живущих в регионе людей очень важен, и его нужно всемерно развивать", — отметил председатель губернской думы.

Заместитель председателя губдумы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин, подчеркнул важность того, что просьбы и наказы, поступившие на прямую линию, будут выполнены.

"Более 4,5 тысячи вопросов всего поступило на прямую линию губернатора. Часть вопросов, которые прозвучали в прямом эфире, и озвучены были ведущими, мы, фракция КПРФ, уже поднимали раньше. Очень плохо, что эти вопросы не решаются на местном уровне, и люди вынуждены обращаться к губернатору. Важно, что глава региона подчеркнул: все жалобы, просьбы, наказы, обращения жителей родного края были услышаны и будут выполнены", — прокомментировал Алексей Лескин.

"Прежде всего необходимо отметить открытый и профессиональный разговор с каждым жителем Самарской области, - говорит руководитель фракции "Справедливая Россия — патриоты за правду" Михаил Маряхин. - Любой житель региона мог позвонить или набрать обращение к губернатору. Важная особенность — вовлечение в общение с жителями для решения поставленных задач глав министерств и муниципалитетов. Это говорит о командной работе и ответственности за результат каждого представителя команды развития. Из проблем, которые поступили к губернатору в ходе прямой линии, и которые также находятся в фокусе внимания фракции "Справедливая Россия", — это вопросы транспортной доступности, ремонта дорог, капитального ремонта школ, больниц, садов. И тут мы видим положительные изменения. Было озвучено, что необходимо переходить не к частичному, а к комплексному ремонту всего образовательного учреждения. Стоит отметить решение по обращению матерей участников Специальной военной операции по необходимости приема карты "Zа Победу" в коммерческом автотранспорте. Это важно для наших героев и их близких".