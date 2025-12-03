Организаторы рассказали о нововведениях шестого сезона конкурса "Лидеры России"

Новый сезон самого масштабного управленческого проекта страны "Лидеры России" впервые предполагает не индивидуальное, а командное участие конкурсантов.
Заместитель генерального директора Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова поделилась советами по формированию команды и отметила, что наличие опытных управленцев в составе может помочь при прохождении всех этапов конкурса: "Крайне важно приглашать в команду сильных участников, потому что в дистанционном этапе командный результат будет складываться из индивидуальных баллов каждого участника. Здесь не работает логика "возьму с собой управленцев послабее, чтобы на их фоне выглядеть лучше" — это заведомо проигрышная стратегия. Нужна мощная команда рядом".
Впервые в истории конкурса заявку могут подавать выпускники всех сезонов, включая победителей. Главное условие — собрать команду управленцев из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет с управленческим опытом от двух лет у каждого. При этом важен не стаж, зафиксированный в трудовой книжке, а управленческий опыт. Прием заявок на конкурс "Лидеры России. Команда" продолжается, зарегистрироваться на сайте Лидерыроссии.рф можно до 29 декабря.
Оксана Ачкасова рассказала, как определить категорию, в которой можно зарегистрироваться: "Например, категория корпораций подойдет управленцам, которые работают в крупных компаниях с годовой выручкой более 30 млрд рублей в год. А в категории "Государственные управленческие команды" могут принимать участие представители региональных правительств, федеральных министерств, органов исполнительной власти, например, ФНС, а также мэрий городов с населением более 500 тысяч человек. Для этих двух категорий обязательно потребуется заявка от организации. В категории "Организации" ждем представителей любых компаний, независимо от их оборота, численности, области деятельности, а в сборных командах могут подать заявку управленцы, занятые общим делом или проектом".
Новый формат конкурса — это ответ на актуальные вызовы сегодняшнего дня, ведь современный мир требует согласованного взаимодействия. Один из главных советов от организаторов — участники команды должны знать друг друга и иметь хотя бы минимальный опыт совместной работы.
"Конкурс — мощный инструмент командообразования, но, чтобы раскрыть весь свой потенциал, команда должна быть сплоченной. Участники должны знать друг друга, доверять друг другу и уметь работать как единое целое. Именно на этом строятся наши задания: они проверяют и укрепляют взаимопонимание внутри коллектива", — подчеркнула Оксана Ачкасова.
Председатель Экспертного совета конкурса "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей", управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко рассказал, что задания разрабатываются с учетом особенностей оценки командного взаимодействия. При этом этапы конкурса сохранятся в прежнем виде.
"В январе–феврале состоится дистанционное тестирование. Это формат индивидуальных тестов, по итогам которых участники получают отчет с планом развития. В полуфиналы пройдут сильные команды, которые по сумме баллов участников покажут наилучшие результаты. Результаты тестов будут подтверждены в прокторинге — под контролем наблюдателей и искусственного интеллекта. Цель — честность и прозрачность отборочных процедур", — отметил Павел Безручко.
Состав тестов заранее не раскрывается, чтобы избежать недобросовестного участия. Натаскиваться на задания не стоит, но важно заранее потренироваться с командой в решении разного рода совместных задач.
"Возьмите лист бумаги, напишите типичные управленческие проблемы и задачи, которые вы решаете в реальной жизни, и потренируйтесь в их выполнении. Попробуйте выработать совместные решения, совершать совместные действия. Попробуйте получить совместный дополнительный опыт или обсудить, что в вашем общении нужно улучшить, скорректировать. Это будет очень полезно", — добавил Павел Безручко.
В ходе онлайн-полуфиналов, которые пройдут весной, команды получат задания, моделирующие разные аспекты управленческой работы в каждой из категорий. Победители полуфиналов встретятся очно на финале и продолжат решать сложные управленческие задачи. На каждом шаге команда будет получать отчет с оценками, который позволит проанализировать обратную связь от экспертов и понять свои слабые зоны и точки роста. При этом командный формат не отменяет возможности для лидеров проявить себя индивидуально.
"Присоединяйтесь, плюсов больше, чем рисков. На сегодня в конкурсе "Лидеры России" участвовало более миллиона человек, из них всего 500 победители. Но остальные получили ценнейшую обратную связь, опыт, новые знакомства. Очень многие начали совместное дело. И хотя в этом сезоне конкурс командный, он продолжит выявлять отдельных ярких и талантливых управленцев, для которых это большой шанс проявить себя и сделать карьеру. Истинных лидеров всегда заметно, это подтверждают 650 назначений, которые происходят у лидеров после конкурса регулярно", — заключил Павел Безручко.
Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" проводится с 2017 г. по распоряжению президента РФ. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.
За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них семь заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, два сенатора РФ, 22 депутата Госдумы VIII созыва, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, пять глав субъектов РФ, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.
