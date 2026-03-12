Иван Носков: "Почти все внутриквартальные проезды, запланированные к ремонту на этот год, ведут к соцучреждениям"

В Самаре сформирован перечень дорог и тротуаров, ведущих к социальным объектам, которые будут отремонтированы в 2026 году за счет городского бюджета и областных субсидий. В список вошли подъезды и подходы к детским садам, школам, колледжам, вузам, поликлиникам, а также спортивным и культурно‑досуговым учреждениям.

"План ремонта на этот год составлялся с учетом обращений жителей на встречах в районах в прошлом году, кроме того, обсуждался с руководителями городских соцучреждений. Почти все внутриквартальные проезды, запланированные к ремонту на этот год, ведут к соцучреждениям. В микрорайонах с развитой социальной инфраструктурой с каждым годом будем наращивать объемы работ по ремонту подходов и подъездов. Призываю руководителей социальных учреждений принять активное участие в этой работе, начиная со старта ремонтов до этапа сдачи объектов", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Среди социальных объектов, к которым будут ремонтировать подъезды и подходы в 2026 году, более 65 учреждений образования.

"Комфортная дорожная инфраструктура рядом со школами и детскими садами - это прежде всего безопасность детей. Качественные дороги и тротуары, в том числе построенные с нуля, разметка, знаки и светофоры снижают риск ДТП и делают дорогу удобнее. Благодарю главу города за выбор такой стратегии", - отметила руководитель департамента образования администрации города Самары Ирина Коковина.

Часть дорог и тротуаров к соцобъектам включены в программу по итогам рабочих выездов главы города. Так, в предстоящем сезоне на улице Белогородской появится тротуар рядом со школой №59 и ее дошкольным отделением, городской поликлиникой №13 и Лосиным сквером. Отремонтируют тротуар по ул. Парижской Коммуны, ведущий к школе №27. На ул. Георгия Ратнера от ул. Ставропольской до ул. Трудовой приведут в порядок тротуар, ведущий к детскому отделению №2 Самарской городской поликлиники №10, спорткомплексу "Чайка", факультету СПО Самарского государственного экономического университета.

Отметим, что также в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" будет уделено внимание дорогам с высокой концентрацией социальных учреждений. Например, по ул. Лукачева горожане добираются до школы №58 им. Героя Советского Союза Б.Г.Якушева, Самарского института экономики и управления, музея авиации и космонавтики, Самарского национального исследовательского университета им. Академика С.П.Королева. Еще 20 участков дорог, которые будут обновлены по нацпроекту, ведут к медицинским учреждениям - на улицах Елизарова, Степана Разина, Бакинской, Часовой, Медицинской, Дачной и др. Обновят около десятка улиц, ведущих к спортивным и культурно-досуговым учреждениям, включая Юбилейную, Теннисную, Циолковского, Спортивную, пер. Гончарова и др.

С перечнем автодорог и тротуаров г.о. Самара, которые ведут к социальным объектам и будут отремонтированы в 2026 году, а также с общим перечнем объектов дорожной ремонтной кампании можно ознакомиться на сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/