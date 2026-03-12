16+
Иван Носков утвердил план ремонта дорог в Самаре

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В администрации Самары определили перечень дорог и тротуаров, которые будут ремонтировать в 2026 году. Если говорить в цифрах — это более 190 участков, порядка 53 километров и 2,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней и в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом пишет в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"План ремонта на этот год составляли с учетом обращений жителей на встречах в районах в прошлом году, а кроме того, обсуждали с руководителями городских соцучреждений. Почти все внутриквартальные проезды, запланированные к ремонту на этот год, ведут к соцучреждениям — детским садам, школам, больницам, поликлиникам и т. д. Как и обещал, ремонтируем улицу Лукачева и дорогу по Часовой", — сообщает мэр.

Самые протяженные участки ремонтной кампании этого года: Партизанская — от Промышленности до Аэродромной (2,67 км), Антонова-Овсеенко — от Авроры до XXII Партсъезда (2,36 км), Дыбенко в границах Советской Армии и Революционной (2,32 км), автодорога на Орлов овраг (более 2 км), ул. XXII Партсъезда (1,86 км от Ставропольской до Гагарина).

А самые масштабные — строительство дороги по улице Дачной (сейчас там проложена ливневка), строительство дороги по улице Таганской (дорога к новому микрорайону в Куйбышевском районе) и ремонт почти 8 км Московского шоссе.

Кроме дорог, будут отремонтированы 50 тротуаров: по ул. Воронежской к парку "Молодежный", по Ракитовскому шоссе — от Московского шоссе к въезду в ЖК "Рассвет", от стадиона "Металлург" до бассейна "Нептун", вдоль Лосиного сквера и другие.

"Сейчас уже приступили к аварийному ремонту дорог, с установкой стабильно сухой погоды начнем ремонт "картами" — современные технологии это позволяют. С наступлением благоприятных погодных условий перейдем уже к основной дорожной кампании 2026 года. Надеюсь, погода будет нам благоприятствовать, и начнем как можно раньше, 190 объектов — это внушительный объем работ, и дорожные службы обязаны завершить его в срок", — сообщает Иван Носков.

Полный перечень адресов дорожной кампании 2026 года в Самаре опубликован на сайте администрации города Самары.

