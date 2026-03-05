Иван Носков: "Труд облагораживает, учит подростков дисциплине и ответственности"

Летом 2026 года в Самаре будет больше работодателей, готовых принять на работу школьников на период каникул. Готовность предоставить рабочие места для подростков уже подтвердили более 60 организаций, учреждений и предприятий. Среди них — детские сады, НКО, управляющие компании, ТОСы, поликлиники, центры допобразования. Об этом сообщает в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Дополнительно, за счет собственных средств, рабочие места для школьников организуют "Спецремстройзеленхоз", "Завод имени А. М. Тарасова", "Гидроавтоматика", "Т Плюс", ГК "Электрощит — ТМ Самара" и другие предприятия.

Популярность летнего трудоустройства очень высока, приоритет будет отдаваться ребятам из малообеспеченных и многодетных семей, детям участников СВО, но мест должно хватить всем, рассчитывают в мэрии.

"Не буду нудно рассуждать о том, что труд облагораживает, учит дисциплине и ответственности. Свои собственные заработанные деньги — вот то, что привлекает ребят. И это нормально. А бонус для города в том, что подросток, отработавший, допустим, на уборке территорий, никогда не бросит бумажку мимо урны в городе!", — пишет Иван Носков.

На работу могут выйти ребята от 14 до 18 лет, работать можно по две недели в любой из трех летних месяцев, количество рабочих часов — от 4 до 7. Всем, кого заинтересовала эта тема, рекомендую обратиться в молодежный центр "Самарский".