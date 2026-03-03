Самара стала лучшим городом научно-популярного туризма по итогам III Всероссийской премии "Туристические города"

Делегация из Самары завоевала сразу шесть наград III Всероссийской премии "Туристические города". Церемония награждения проходила в минувшие выходные в городе Касимове Рязанской области. Среди наград — победа высшей категории: гран-при в номинации "Город научно-популярного туризма".

"Результат неплохой, и особенно радует, что большинство номинаций связано с научно-познавательным, интеллектуальным отдыхом. Нам действительно есть что предложить гостям в этом плане. Но, разумеется, это не повод почивать на лаврах. Туриндустрию будем развивать, в том числе с помощью национального проекта "Туризм и гостеприимство" и с поддержкой малого бизнеса — нишу гостеприимства занимают, как правило, именно малые и средние предприятия", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Помимо гран-при, Самара заняла 5 призовых мест: столица региона стала первой в номинациях "Город культурно-познавательного туризма" и "Город MICE-туризма: для городов с населением свыше 1 млн человек", второй в номинациях "Город семейного туризма и отдыха" и "Город креативного туризма" и третьей в номинации "Город медицинского туризма".

В 2026 году в Самаре во второй раз пройдет гастрономический фестиваль "Самара со вкусом", где примут участие рестораторы из города и региона, а также из соседних областей. На май запланирован специализированный форум "ТурПритяжение. Новое дыхание", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов туризма, обмена опытом и презентации новых маршрутов и туристических проектов. В начале лета Самара примет большой федеральный проект Союза театральных деятелей "Театральный поезд", а в июле — фестиваль песен Владимира Высоцкого "Волга песни слышала". Более 30 концертных программ проведет в летний сезон на открытых сценах Самарский концертный духовой оркестр.

Отметим, что организаторами III Всероссийской премии "Туристические города" выступили ФРОС Region PR, ООО "Консалтинг-Тур" при поддержке Правительства Рязанской области и администрации Касимовского муниципального округа. Всего в 2026 году на участие в III Всероссийской премии "Туристические города" было подано 387 проектов из 70 регионов. В финале премии были презентованы 195 проектов из 102 городов и 60 регионов России.

Напомним, ранее в ходе бизнес-миссии, проходившей с 16 по 20 февраля, администрация города Самары заключила Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с администрацией города Иркутска. Соглашение предусматривает как популяризацию туристических маршрутов по Самаре и Иркутску, так и организацию деловых мероприятий — межмуниципальных форумов-выставок и обучающих семинаров, а также взаимную поддержку туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий. Ранее, в 2025 году, делегация туроператоров Самары в рамках бизнес-миссии встретилась с представителями туристической сферы Нижегородской области.