16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самары Иван Носков проверил готовность школ к капитальному ремонту в 2026 году Мэр Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ Юлия Ашуркова: "Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов" В Тольятти бывшего чиновника приняли на работу с нарушением Юлия Ашуркова: "В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события"

Муниципалитеты Власть и политика

Глава Самары Иван Носков проверил готовность школ к капитальному ремонту в 2026 году

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Было приятно пообщаться с директорами соцучреждений. В процессе ремонта им приходится решать множество организационных задач, плюс именно на руководство школ ложится строгий первичный контроль над подрядчиком. Вижу, что директора включились в работу еще на этапе проекта, действительно заинтересованы в результате, — отметил глава города Самары Иван Носков. — В этом году в некоторых школах сделаем капремонт пищеблоков и спортзалов, проведем комплексное благоустройство пришкольных территорий. Принцип такой: если делаем капитальный ремонт школы, то сразу необходимо планировать и благоустройство двора, в том числе в рамках проекта "Школьный двор".

В дошкольном отделении школы № 35 благодаря нацпроекту "Семья" будет выполнен ремонт кровли, перекрытий, оконных блоков, систем холодного и горячего водоснабжения, внутренняя отделка. Дополнительно планируется отремонтировать фасад, благоустроить территорию и заменить ограждение.

"Ремонт планируем начать в апреле, детей — всего здесь 89 воспитанников — вместе с воспитателями на это время переведем во два других наших дошкольных отделения, которые находятся в шаговой доступности на улицах Авроры и Блюхера. Все родители предупреждены. Здание построено в 1964 году, ни разу за это время не было капремонта, и, конечно, все понимают, что оно уже морально устарело, износились коммуникации", — рассказала главе города директор школы № 35 городского Наталья Мушкат.

В школе № 70, где сегодня обучаются 398 детей, в рамках капремонта запланирован ремонт кровли, фасада и входных групп, коридоров и лестничных пролетов, замена инженерных сетей, а также ремонт спортивного зала.

"В этой школе я работаю уже более 30 лет, а до этого здесь же учился — частично спортивный зал сохранился в том же виде, что и в те годы. Зал у нас нестандартный, в обновлении особенно нуждается напольное покрытие и стены, раздевалки, спортивный инвентарь. Так как ремонт начнется в апреле, учебный процесс прерывать не будем, сможем заниматься на улице, на уличной спортивной площадке", — рассказал учитель физической культуры школы № 70 Владимир Шоков.

Напомним, в 2026 году капитальные ремонты в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети" запланированы в двух корпусах школы № 36, школах №№ 70, 110, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), № 167.

Всего на работы, в том числе в рамках нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети", выделено более 500 миллионов рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1