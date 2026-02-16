Глава Самары Иван Носков проверил готовность школ к капитальному ремонту в 2026 году

"Было приятно пообщаться с директорами соцучреждений. В процессе ремонта им приходится решать множество организационных задач, плюс именно на руководство школ ложится строгий первичный контроль над подрядчиком. Вижу, что директора включились в работу еще на этапе проекта, действительно заинтересованы в результате, — отметил глава города Самары Иван Носков. — В этом году в некоторых школах сделаем капремонт пищеблоков и спортзалов, проведем комплексное благоустройство пришкольных территорий. Принцип такой: если делаем капитальный ремонт школы, то сразу необходимо планировать и благоустройство двора, в том числе в рамках проекта "Школьный двор".

В дошкольном отделении школы № 35 благодаря нацпроекту "Семья" будет выполнен ремонт кровли, перекрытий, оконных блоков, систем холодного и горячего водоснабжения, внутренняя отделка. Дополнительно планируется отремонтировать фасад, благоустроить территорию и заменить ограждение.

"Ремонт планируем начать в апреле, детей — всего здесь 89 воспитанников — вместе с воспитателями на это время переведем во два других наших дошкольных отделения, которые находятся в шаговой доступности на улицах Авроры и Блюхера. Все родители предупреждены. Здание построено в 1964 году, ни разу за это время не было капремонта, и, конечно, все понимают, что оно уже морально устарело, износились коммуникации", — рассказала главе города директор школы № 35 городского Наталья Мушкат.

В школе № 70, где сегодня обучаются 398 детей, в рамках капремонта запланирован ремонт кровли, фасада и входных групп, коридоров и лестничных пролетов, замена инженерных сетей, а также ремонт спортивного зала.

"В этой школе я работаю уже более 30 лет, а до этого здесь же учился — частично спортивный зал сохранился в том же виде, что и в те годы. Зал у нас нестандартный, в обновлении особенно нуждается напольное покрытие и стены, раздевалки, спортивный инвентарь. Так как ремонт начнется в апреле, учебный процесс прерывать не будем, сможем заниматься на улице, на уличной спортивной площадке", — рассказал учитель физической культуры школы № 70 Владимир Шоков.

Напомним, в 2026 году капитальные ремонты в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети" запланированы в двух корпусах школы № 36, школах №№ 70, 110, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), № 167.

Всего на работы, в том числе в рамках нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети", выделено более 500 миллионов рублей.